Bol len triedny šašo, ktorý traumatizoval vlastných rodičov. Zistil, že má na viac a zmenilo mu to život

V škole bol za triedneho šaša, no veľmi rýchlo si uvedomil, že túži po niečom väčšom. Keď totiž chlapca z fotografie začali spájať do dvojíc so spolužiakmi so slabším prospechom, došlo mu, že si učitelia myslia, že je naozaj hlúpy. Doma bol tvrdohlavý, často sa rodičmi hádal a keď mu niekto niečo povedal, automaticky oponoval, že je to tá najhlúpejšia vec, akú kedy počul.

Rodičia z neho boli zúfalí a mama nakoniec navrhla, aby začal s terapiami. Tam sa naučil. že život nie je len o tom, kto vyhrá hádku a únikom preňho bolo programovanie. Keď v ňom začal vynikať, používal ho aj na malé žartíky - napríklad na také, v rámci ktorých zmanipuloval školský rozvrh tak, aby sa nakoniec mohol učiť v triede plnej dievčat.

Viete, o koho ide?