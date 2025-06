Vyletela z motorky a hlavou narazila do zvodidiel. Ženu po hrozivej nehode zachránila šťastná náhoda

Bol to obyčajný sobotný večer. Práve sa presúvali z hliadky v Novákoch, keď sa pred ich očami odohralo niečo, čo by si neželal zažiť nik. Vladimír s kolegom sa stali svedkami vážnej dopravnej nehody. Oproti idúcemu motocyklu vbehla do cesty lesná zver a nasledoval boj o čas. Policajti svojou pohotovou reakciou predišli tragédii.

Išlo o sekundy

„Motocykel sa prevrátil, vodič preletel cez riadidlá a spolujazdkyňu náraz vymrštil mimo motocykla – hlavou narazila do zvodidiel a nejavila známky života," opísali policajti na sociálnej sieti desivé momenty. Vedeli, že ide o sekundy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KRPZTN/posts/pfbid0tXM1RAyRFR67BVoBB2NEfgRni4HtaEz6CejGe6FHj7EBs9Aj1CnYLyPgyGDhHxFLl

Kým jeden z dvojice volal linku 112, jeho kolega Vladimír konal. Zachoval si chladnú hlavu, skontroloval životné funkcie zranenej ženy, fixoval jej krk a urobil niečo, čo jej pravdepodobne zachránilo život. „Po jemnom zatlačení na hrudnú kosť sa zranená začala znovu nadychovať a reagovať,“ píše polícia.

Zotrvali pri nej

Obaja policajti napokon pri nej zotrvali až do príchodu záchranárov. Pokračovali vo fixovaní hlavy, sledovali vedomie aj dýchanie, kým ju nepreviezli do nemocnice v Bojniciach.

„Sme hrdí na svojich kolegov, ktorí nielen chránia poriadok, ale neváhajú konať, keď ide o život,“ uviedli pyšne policajti s dodatkom, že rýchla a rozhodná reakcia ich kolegov žene pravdepodobne zachránila život.