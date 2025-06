Jej chorobu berie ako dar. Michala Hudáka a Lenku spája rusínska nátura a moravský temperament

„Povedali sme si, že budeme veľmi dobrí priatelia, ale za žiadnych okolností žiadny vzťah,“ priznal Michal Hudák, ktorý sa láske najskôr bránil, no dnes vlastní kľúče od troch domácností. Obľúbený moderátor tvorí pár s podnikateľkou Lenkou a dvojicu nerozdelila ani diaľka a ani ich náročné povahy, rusínska výbušnosť a moravský temperament, pre ktoré sú ochotní pohádať sa aj na ulici. Michal Hudák si na svojej partnerke váži nielen to, akým je človekom, ale obdivuje aj jej „inakosť“ v dôsledku špeciálneho ochorenia.

Chceli byť priatelia

Zoznámili sa na tradičných hodoch na Morave, v obci Veľké Bílovice, kde sa Lenka narodila. Už 20 rokov však žije ako podnikateľka v Anglicku a o českých a slovenských celebritách nemala veľký prehľad, preto ani netušila, že sa jej prihovoril známy moderátor. Nemala ani tušenie, kto je Michal Hudák a nevedela, že je na Slovensku veľkou hviezdou.

Foto: Reprofoto Hit roka

„Práve preto ani pri našom zoznámení a ešte nejaký čas potom Lenka netušila, kto som a čomu sa venujem. Čo mi, mimochodom, bolo nesmierne sympatické,“ hovoril pre Nový Čas Michal Hudák. Lenku stretol v náročných časoch, keď po 13 rokoch vzťahu ukončil vzťah s partnerkou Denisou, s ktorou vychovával syna.

Pri zoznámení s Lenkou cítil, že si rozumejú a že budú dobrí priatelia, no ani jeden z nich nechcel ísť do vzťahu. „Ani jeden z nás to vôbec nevyhľadával. Pri našom prvom stretnutí sme to dokonca odmietali, že vzťah určite nie, budeme iba priatelia,“ povedal pre Plusku a dodal, že vzťah nevyhľadával a bol veľmi skeptický, či ešte v živote nájde niekoho, s kým by si porozumel.

Kľúče od troch domácností

„Povedali sme si, že máme za sebou vzťahy, ktoré nedopadli práve tak, ako sme ich plánovali. A že rozhodne nechceme ďalší vzťah,“ spomínal obľúbený moderátor, ktorý ani nevedel ako a zrazu mal kľúče od troch domácností – moravskej, anglickej a slovenskej. „Chémia a sympatie boli oveľa silnejšie ako nejaké naše vnútorné rozhodnutia,“ priznal Michal Hudák, ktorý sa nakoniec nezľakol ani vzťahu na diaľku.

Rovnako to videla aj Lenka. „Keď sme s Michalom cítili, že naše priateľstvo začína prerastať v niečo hlbšie, tomu, že nás delí 1 000 míľ, sme venovali veľkú dôležitosť. Láska však môže hory prenášať a v súčasnosti je možné tento zdanlivo veľký problém ľahko vyriešiť,“ prezradila pre médiá Lenka. Veľmi rýchlo pochopila, že nebude mať vzťah s hocijakým obyčajným mužom.