Po 15 minútach už vie, či sa rozvediete. Uznávaný psychológ ponúka sedem rád, ako zachrániť manželstvo

Celosvetovo uznávaný psychológ John Gottman 50 rokov skúma úspešné aj menej úspešné vzťahy po celom svete. Vo svojom odbore je taký dobrý, že mu stačí dvojicu pozorovať 15 minút a vie s 94-percentnou presnosťou povedať, či manželstvo vydrží, alebo mu hrozí rozvod. Ak obaja partneri chcú vzťah zachrániť, dá sa to, no mali by podľa neho dodržať sedem princípov šťastného manželstva. Ak denne partneri zaradia do života jeden princíp, za sedem dní by si mali byť oveľa bližší.

Foto: Freepik

7. Vylepšite svoju mapu lásky

Čo má ten druhý rád? Čo sa mu páči? Čo ho poteší? Čoho sa bojí? Je výzva poznať a neustále aktualizovať informácie o našom partnerovi, pritom Gottman zdôrazňuje, že poznať toho druhého je cesta k tomu, ako mu prejaviť lásku.

Jednou z najčastejších príčin manželskej nespokojnosti a rozvodov je podľa Gottmana narodenie prvého dieťaťa. „V našej štúdii novomanželov zažilo 67 percent párov strmý pokles manželskej spokojnosti, keď sa prvýkrát stali rodičmi,“ uvádza Gottman vo svojej novej knihe Sedem princípov spokojného manželstva. Ostatných 33 percent však podobný pokles nezažilo, naopak, zhruba polovici z nich sa manželstvo dokonca zlepšilo. Ukázalo sa, že šťastné manželstvá zachránilo to, že sa partneri oveľa lepšie poznali.

Foto: Freepik

„Manželia boli zvyknutí udržiavať sa vzájomne v obraze a mali prehľad o tom, čo ten druhý cíti a prežíva, preto ich rodičovstvo nevykoľajilo. Pokiaľ však do rodičovstva vstupujeme bez toho, aby ste sa navzájom hlboko poznali, táto náhla a dramatická zmena môže vaše manželstvo ľahko vykoľajiť,“ píše psychológ, podľa ktorého je narodenie dieťaťa iba jednou z mnohých udalostí, ktoré môžu zaviniť, že pár sa navzájom prestane chápať a zíde z cesty. Rovnaký efekt môže mať napríklad zmena práce, ťažké ochorenie alebo odchod do dôchodku. „Čím viac sa navzájom poznáte a chápete, tým ľahšie zostanete prepojení vo víre okolitého života,“ dodal Gottman, ktorý radí vylepšovať mapu lásky rôznymi cvičeniami.

Pokúste sa odpovedať na nasledujúce otázky a zistite, koľko toho viete o svete vášho partnera: Pomenujte dvoch najbližších priateľov svojho partnera.

Aký bol váš partner pri vašom prvom stretnutí?

Pomenujte jeden z koníčkov vášho partnera.

Podrobne opíšte, čo urobil váš partner dnes alebo včera.

Akých zdravotných problémov sa váš partner obáva?

Aký je najväčší nerealizovaný sen vášho partnera?

6. Pestujte vzájomné sympatie a obdiv