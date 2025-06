Veľmi s tým bojujem. Jakub Jablonský priznal svoju najväčšiu neresť, z ktorej idú Slováci do kolien

Vtedy som si povedal, že som to už prehnal, spomínal so smiechom.

Spánok, cigarety, sladkosti. Pri otázke, akú má najväčšiu neresť, čakali fanúšikovia Jakuba Jablonského bežnú vec, no svojou odpoveďou všetkých dostal. „Mal som brutálnu neresť – maslo,“ prezradil v podcaste Bekimovo horúce kreslo obľúbený herec a priznal, že jeho maslová neresť zašla v jednom momente priďaleko.

Maslo ako ruská zmrzlina

„Ja som ležal v posteli, zaspával som a hovoril som si, že dal by som si maslo. Išiel som do kuchyne a dal som si za lyžicu masla, ako keby to bol med,“ smial sa pri spomienkach na časy, keď začalo jeho pobláznenie maslom.

Kým v obchode ľudia nakupovali maslo po jednom kuse, maximálne po dvoch, on ho začal nakupovať po kartónoch. Celú krabicu masla potom dal do mrazničky a každý deň z nej vyťahoval po jednom kuse. „Ty si to mal ako ruskú zmrzlinu,“ dodal Bekim, ktorý neveril vlastným ušiam.

Pol kila masla za dva dni

Jakub v rozhovore priznal, že nemal problém za jeden večer zjesť makovú štrúdľu, do ktorej dal 250 gramov masla. „Zjedol som to jak bagetu na šupu celé. Dojedol som to a hovoril som si, že fú, to som asi prehnal, to by som asi nemusel,“ spomínal. Na druhý deň ale znovu odišiel z obchodu s veľkým maslom, cestom na štrúdľu a makom.