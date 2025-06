Navždy zostaneme rodina, povedali si po rozchode Gabika Marcinková s Martinom. V živote ide o jednu vec

Rozišli sa, chcú však zostať dobrými rodičmi. Napriek tomu, že sa životné cesty Gabiky Marcinkovej a Martina Mihalčína rozdelili, obaja sa v prvom rade pozerajú na svoje dve deti, pre ktoré chcú byť naďalej najmä starostlivou a milujúcou mamou a otcom. V rozhovore pre Nový Čas známa herečka prezradila, čo si obaja po konci manželstva s expartnerom povedali a na čom sa vzájomne dohodli.

Myslela si, že to dokáže

Keď začiatkom roka zverejnila Gabika Marcinková na sociálnej sieti vyhlásenie, v ktorom spolu s manželom Martinom Mihalčínom oznámili, že sa rozchádzajú, mnohých tým prekvapila. Umelkyňa a líder kapely Heľenine oči totiž vždy navonok pôsobili ako harmonický pár, ktorý má spolu aj dve deti.

Opak bol zrejme pravdou, keďže obľúbená herečka a muzikant prišli s rozchodom. „Po krásnych a plných desiatich rokoch zdieľania života sme sa rozhodli ukončiť naše manželstvo,“ uviedla Gabika Marcinková, ktorá priznala, že aj po rozvode sa budú snažiť najmä o to, aby boli najlepšími rodičmi pre svoje deti.

Vzťah obľúbenej herečky a muzikanta je tak už minulosťou, no hoci im to nevyšlo, herečka na manželstvo nezanevrela a zostáva veľkou fanúšičkou tejto inštitúcie. „Skladám klobúk dole všetkým párom, ktoré dokážu niekoľko rokov prežiť spolu. A áno, myslela som si, že aj ja to dokážem. Veci v živote ale nie sú ideálne a ide o to, aby sme sa neopúšťali, ako mi aj pri konzultácii povedala jedna psychologička,“ uviedla herečka na tému manželstva pre Plus Jeden Deň.

Láska znamená pozornosť