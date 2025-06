Filmy sledoval za korunu na fare, pretože nemal televízor. S týmto mladíkom si učiteľky nevedeli poradiť

Mladík na fotografii bol odmalička vášnivým čitateľom. Detstvo strávil na vidieku, od rána do večera bol vonku, na jar s deťmi za dedinou pásol kravy, chodil sa kúpať do rybníka a na lúkach okolo domu s rovesníkmi staval bunkre. V škole často vyrušoval, na hodinách často smial a neraz domov priniesol poznámku v žiackej knižke. Veľa spieval a tancoval, s ostatnými deťmi nacvičoval scénky a trikrát do týždňa obetoval korunu za vstup do dedinského kina, v ktorom presedel celé hodiny, pretože televíziu v tom čase ešte doma nemali.

Spoznávate mladíka na fotografii?