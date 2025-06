Keď sa jej narodil chorý synček, akoby dostala po ústach. Andy Timkovú podržal Stano, ktorý je iná liga

Nikto by to na ňu nepovedal a predsa je z nej od prvého augusta minulého roka oficiálne dôchodkyňa. „Myslím, že sa mám veľmi dobre vzhľadom na situáciu, vek a všetko s tým súvisiace,“ pochválila sa v rozhovore s Jankom Tribulom bývalá moderátorka Andy Timková, ktorá priznala, že život jej prešiel ako lusknutím prsta. Najväčšiu energiu jej dáva manžel Stano, s ktorým sú podľa jej slov „rohaté povahy“.

Napriek tomu spoločnými silami zvládli všetko, aj starostlivosť o jej syna Adama, ktorý sa narodil s detskou mozgovou obrnou a pri ktorom sa Andy pred 40 rokmi pýtala, čo zlé v živote spravila, že sa práve jej narodilo choré dieťa. „Brala som to ako trest,“ priznala vo svojej spovedi pre magazín EVA. Dnes je všetko inak.

Dostať „po papuli“

Bola len druháčkou na vysokej škole, keď sa im s prvým manželom, študentskou láskou, narodil syn Adam s detskou mozgovou obrnou. „Kedysi som sa pýtala, prečo sme dostali takýto trest, prečo práve on a ja?“ priznala po rokoch.

Keď zistila, že jej syn nikdy nebude chodiť, bolo to podľa nej, ako keby dostala „po papuli“. Andy mala v tom čase 23 rokov, keď sa jej narodilo dieťa, s ktorým musela trikrát denne chodiť na rehabilitácie.

O štyri roky neskôr sa jej narodil syn Miško a pre Adama bolo ťažké vidieť, že jeho mladší braček už začína chodiť a on nemôže. „Pýtal sa ma: Prečo on chodí a ja nie? Vysvetliť mu to bolo dosť zložité,“ napísala Andy pre magazín EVA. Bývalá hviezda Markízy mala len 26 rokov, keď sa jej rozpadlo manželstvo a musela sa pretĺkať, aby všetko zvládla.

Daň za vzťah bola vysoká

Práve vďaka práci v televízii spoznala svojho druhého manžela Stanislava, ktorý bol v tom čase ženatý a dvojnásobný otec, s ktorým sa deti viac odmietli stretávať. Ako priznala Andy v rozhovore s Jánom Tribulom, hoci dnes nemoderuje, Markíze bude navždy vďačná za to, že spoznala svojho osudového partnera.