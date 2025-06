Lámala ho dlhých 17 rokov. Manželka Juraja Kemku sa dočkala, s hercom si plní svoj vytúžený sen

Už dlhé roky tvoria harmonický pár a vychovávajú spoločne aj dve ratolesti. Adriana a Juraj Kemkovci sa vo všetkom vzájomne podporujú a sú si oporou. Dôkazom toho bola aj Adrianina účasť na nedeľňajších priamych prenosoch, keď jej manžel účinkoval v obľúbenej šou Let's Dance. A práve tanečná súťaž možno môže za to, že Juraj manželke po 17 rokoch prehovárania konečne splnil jej sen.

Robila ‚caviky‘

Juraj a Adriana sa zoznámili na maškarnom bále v divadle a herec vraj od prvej chvíle vedel, že to nemôže skončiť inak ako sobášom. „Rozprávali sme sa až do rána. Keď som si vypýtal telefónne číslo, robila veľké ‚caviky‘. Ani mi ho nedala,“ vravel pre Plusku o dni, keď stretol Adrianu.

„Ja som hneď vedel, že to bude moja žena. Ona to nevedela týždeň. Týždeň som jej vypisoval esemesky, kým som ju zlomil na prvé rande. Robila ‚caviky‘, akože nemá čas a potom bola najšťastnejšia na svete. Aj ona pochopila, že ja som jej muž,“ smial sa Juraj Kemka, ktorý sa do svoje manželky zbláznil.

Odvtedy prešli už takmer dve desaťročia a manželia Kemkovci patria v slovenskom šoubiznise medzi najstabilnejšie páry. Sú si navzájom nielen oporou, ale podporujú sa aj vo svojich rozhodnutiach.

Oplatí sa nevzdávať

Inak to nebolo ani vtedy, keď sa Juraj rozhodol účinkovať v tanečnej šou Let's Dance. Adriana ho chodievala povzbudzovať do hľadiska a v jednom kole si so svojím manželom pred zrakmi celého Slovenska dokonca aj zatancovala. Zdá sa, že práve Jurajova účasť v súťaži pomohla jeho manželke splniť jej sen.