Oslaďte si život skvelým dezertom. Palacinkovú roládu Kvetky Horváthovej stačí schladiť v chladničke

Palacinky sa v rôznych podobách postupne objavovali po celom svete. Obľúbili si ich domorodí Američania aj Rimania a najväčšiu zásluhu na ich popularite majú Francúzi. Pôvodný recept na ich crêpes pochádza z kráľovského dvora Ľudovíta XIV a povráva sa, že práve tam sa touto pochúťkou inšpiroval aj dvorný kuchár jedného maďarského šľachtica menom Francisko Palaccini.

Rokmi overený recept

Crêpes pripravil o niečo hrubšie, naplnil ich lekvárom, zatočil a tak v Uhorsku uzreli svetlo sveta prvé palacinky pomenované podľa svojho objaviteľa. V ich chuti sa ani zďaleka nevyžívajú len deti, sladkému krému zabalenému v jemnom ceste dokáže odolať len málokto a o to náročnejšie to je, keď sú palacinky pospájané do lahodnej rolády.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/timolina

Svoje o tom vie aj moderátorka Kvetka Horváthová, ktorá takýmto receptom nedávno inšpirovala fanúšikov na sociálnej sieti. V starej písanke nalistovala rokmi overený recept a pustila sa do prípravy, na konci ktorej sa v kuchyni na stole objavila dokonalá palacinková roláda s malinami a arašidmi.

„Oslaďte si život,“ odporučila svojim priaznivcom na začiatku videa známa moderátorka, ktorej v komentároch mnohí ďakovali. „Vyzerá veľmi chutne, to musím vyskúšať,“ zhodli sa fanúšičky pod príspevkom.

Palacinková roláda Kvetky Horváthovej: