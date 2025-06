Žiadna drahá exotika nebude. Adela Vinczeová má na dovolenku s dieťaťom pri mori jasný názor

Plánovanie, improvizácia a maximálne prispôsobenie sa potrebám dieťaťa. Takto vyzerá dovolenková realita mnohých rodičov, ktorí sa rozhodnú pre oddych pri mori s deťmi. Adela Vinczeová v podcaste Simple Me priznala, že u nich doma o dovolenke v exotike ani nepomýšľajú a opísala dôvody, ktoré isto veľa rodičov dobre pozná.

Nikde sa neženú

Odkedy sa stala mamou, jej život vyzerá úplne inak. Adela priznala, že sa vzdala väčšiny svojich pracovných príležitostí, pracuje len niekoľko dní do mesiaca a veľmi dbá na to, ako jej harmonogram vplýva na Maxíka.

„Vycítila som, že je dôležité, aby sme mali také pokojné rána, aby sme sa nikam nehnali alebo len tak byť doma. Tým, že my sme takí dynamickí a rozlietaní, on prijíma náš životný štýl, ale aby chudák nebol upachtený. Dávame do toho takú pohodu,“ prezradila v podcaste Simple Me Adela, ktorá vníma svoju životnú situáciu ako luxus, pretože vie, že mnoho rodičov si čas takto nedokáže zadeliť. Inak vyzerá aj ich leto, keď si nevyberajú žiadne dovolenky v exotike.

Dovolenka ako oštara

„Odkedy máme Maxíka, tak vlastne ísť s dieťaťom na dovolenku je životná komplikácia, si myslím, lebo tu máš všetko, čo potrebuješ a máš možnosti trávenia času. Na dovolenke je to oštara a vlastne ti to stále viac pripomína, ako si neoddýchneš, lebo musíš riešiť dieťa,“ opísala realitu, ktorú prežívajú mnohé rodiny.