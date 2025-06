Veril, že v Trenčíne bude do dôchodku. Gynekológ Peter Kaščák nikdy nebral svoju robotu ako nutné zlo

„Neprežívam úplne najlepšie obdobie,“ priznal otvorene v rozhovore s Jánom Tribulom Peter Kaščák. Uznávaný pôrodník po 30 rokoch odišiel z Fakultnej nemocnice v Trenčíne, kde strávil obrovský kus svojho života. O lekára, ktorý priviedol na svet vyše štyritisíc detí a bol pri takmer osem tisíc operáciách, sa teraz bijú aj veľké nemocnice v zahraničí.

Nemocnica je životný štýl

„V lete by to bolo 31 rokov, je to naozaj kus môjho života. Dokonca viac ako polovicu života som prežil v trenčianskej nemocnici, mal som to tam rád,“ hovoril v rozhovore pre Denník N Kaščák, ktorý zhruba 16 rokov viedol gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, kým v nemocnici nezačal prežívať šikanu a konflikty s novým vedením nemocnice, ktoré údajne zvolilo neúctivý a ponižujúci spôsob správania. Tvrdí, že do chodu kliniky sa zasahovalo bez diskusie s ním alebo jeho tímom.

„Na klinike sa nám darilo a vždy som si predstavoval, že tam budem pracovať do dôchodku. Dnes nie je moderné ani žiadúce pracovať celý život na jednom mieste, no ja nie som ten typ človeka,“ povedal v reportáži S tribulom po horách Peter Kaščák s tým, že nemocnica je životný štýl a on vedel, že tam patril.

„Niekto to má rád, niekto nie. Niekto nerád slúži nočné služby, ani ja nechcem mať desať nočných za mesiac, ale keď som nejaké mal, mal som to rád. Život je cez deň úplne iný ako v noci. Mám rád nemocnicu, mal som veľmi rád trenčiansku nemocnicu a svojím spôsobom ju mám rád stále,“ vysvetlil lekár, ktorý sa o odchode z nemocnice nerozhodol zo dňa na deň. V posledných týždňoch sa snažil zostúpiť z funkcie primára, no aj napriek tomu nedostával podporu vedúcich predstaviteľov nemocnice. Skončil s pocitom, že už nie je vítaný ani ako lekár.

Kam pôjde ďalej

Odchod z nemocnice podľa jeho slov prežíval veľmi silno, vraj až príliš na to, že bol primár. „Niekedy nemám chladnú hlavu a neviem nechať veci tak, bolo to ťažké obdobie. Bál som sa, aj moji blízki, aby som neprepadol depresii, ale už mám pocit, že vo mne prevláda pocit nádeje do budúcna,“ povedal otvorene Peter Kaščák, o ktorého sa bijú aj v zahraničí.