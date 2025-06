Držala ho v náručí a kričala, že ju to mrzí. Dcéra exprezidenta vážne zranila syna, dnes zdieľa svoj príbeh

Mal len sedem týždňov, keď jej vypadol z nosiča. Dcéra bývalého prezidenta Andreja Kisku Natália prežila chvíle, ktoré by jej nezávidel žiadny rodič. Nakoniec sa však všetko na dobré obrátilo a mladá brunetka si môže vydýchnuť. Svoj príbeh sa však rozhodla zdieľať na sociálnej sieti, aby pomohla druhým, ktorí si práve prechádzajú podobnou situáciou.

Stalo sa to pred tromi mesiacmi, no svedectvo o krušných chvíľach podala až teraz. Malý Theo prišiel na svet pár dní pred Vianocami. Vysnívaného synčeka sa nevedeli v rodine nabažiť. „Asi niet väčšieho zázraku na svete ako príchod malého, úžasného bábätka,“ napísala krátko po pôrode na svoj Instagram Natália, ktorá sa chlapčeka rozhodla porodiť prirodzene aj napriek tomu, že bol natočený zadočkom dolu.

Najkrajší pôrod

Pôrodníkovi v podstate nedala na výber a ten sa napokon rozhodol, že riskantný pôrod uskutoční, pretože inak by odišla rodiť do Viedne. „Odvaha a nadšenie Natálie a jej partnera je nákazlivá. Podľa zahraničných postupov je to lege artis. Išli sme do toho a výsledok bol jeden z najkrajších pôrodov v mojej kariére,“ povedal nadšene po tom, ako chlapca priviedol na svet.

Theo bol bezproblémové dieťa, ktoré čulo reagovalo na najrôznejšie podnety a sršalo energiou. Jedna chvíľa však všetko zmenila.

Desivý úraz