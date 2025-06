Na súde si spolu s manželom poplakala. Vicu Kerekes rozvod naučil, že na tomto svete nie je nič isté

„Nech sa stane čokoľvek, prežijem to, lebo si verím.“ Tieto slová tesne po rozvode povedala Vica Kerekes, ktorá priznala, že zo dňa na deň sa jej vtedy rozpadol celý svet. Jej muž v manželstve potreboval silnú podporu, ona zvládala veci aj bez neho a ich cesty sa rozchádzali. Dvojica nakoniec prežila rozvod ako z filmu a herečka priznáva, že tento životný neúspech ju naučil veľmi dôležitú vec, ktorá môže byť inšpiráciou pre mnohých.

Kým len budem?

Narodila sa ako Éva Kerekes, no svoje meno si ako dospelá zmenila. V Maďarsku totiž už žila jedna herečka s rovnakým menom a rodáčka z Fiľakova nechcela, aby si ich mýlili. „Kým len budem?“ pýtala sa sama seba. Doma ju vždy volali Évica alebo Vicuska, a tak sa rozhodla, že jej novým hereckým menom bude jednoducho Vica. Herečkou pritom pôvodne byť nechcela.

Vica sa narodila srdečným rodičom, ktorí jej vždy dovolili robiť, čo chcela. Bosá jazdila na bicykli po uliciach, doma pomáhala s hospodárstvom a vďaka mame, ktorá bola ochotníckou režisérkou, sa dostala aj k divadlu.

„Nevedela som si ale predstaviť, že to bude moje povolanie,“ prezradila pre Markízu. Vica, ktorá rozmýšľala, že bude študovať psychológiu alebo bude moderátorkou či novinárkou. Nakoniec sa po maturite rozhodla, že nepôjde na žiadnu vysokú školu a zamestnala sa ako reportérka v novinách. Jedného dňa si prečítala inzerát, že v Bratislave otvárajú policajnú akadémiu, a tak si ako dievča, ktoré vždy milovalo loziť po stromoch, povedalo, že to vyskúša.

Až muži jej dali sebavedomie

„Nebola to škola vyložene o hlave, ale skôr o fyzičke. Už prijímačky boli náročné, museli sme veľa behať, ale mňa to bavilo. Prešla som prvým aj druhým kolom, do tretieho sa nás dostalo asi štrnásť a jedenásť vzali,“ hovorila pre Blesk Vica, ktorú nakoniec na policajnú akadémiu neprijali. Keď prišla domov do Fiľakova, sadla si na kameň a modlila sa, aby jej niekto poslal znamenie, čo má robiť ďalej so životom.

Vtedy si povedala, že vyskúša herectvo. Na papier si napísala zoznam pre a proti, aby si bola istá, že to bude stáť za to. Na zozname pre bolo všeličo, ale to, že je krásna, si tam nenapísala. Sama si to o sebe totiž nemyslela.