Uznávaný odborník: Chcete mať múdrejšie deti? Stačí, keď im nebudete zakazovať jednu vec

Vedeli ste, že už pár minút pohybu môže vašim deťom pomôcť lepšie sa učiť? Výskumy totiž ukazujú, že fyzická aktivita neprospieva len telu, ale aj mozgu a to v každom veku. Deti, ktoré sa pravidelne hýbu, dosahujú lepšie výsledky v škole a dokážu sa lepšie sústrediť. A pritom stačí tak málo.

Experiment z juhu Švédska

„Výskumy jasne ukazujú, že pohyb dokáže podporiť učenlivosť detí aj dospelých. Na hodinách telocviku nejde len o to, čo sa deje na ihrisku alebo v telocvični a už vôbec nie o športové výsledky. Úlohou telocviku je zvýšiť šance detí na zlepšenie sa v matematike alebo v jazykoch,“ tvrdí podľa Aktuálně.cz uznávaný švédsky psychiater Anders Hansen v bestselleri Dobehni svoj mozog.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Absolvent medicíny, držiteľ titulu Master of Science v odbore podnikanie a ekonómia a expert, ktorý sa už roky zaoberá výskumom ľudského mozgu, to ilustruje na výskume z malej obce na juhu Švédska. Vedci tam do rozvrhu jednej z tried na prvom stupni základnej školy zaradili jednu hodinu telesnej výchovy každý deň.

Chlapci si prilepšili

Druhá trieda mala len dve hodiny telesnej výchovy za týždeň a v ničom inom sa od prvej triedy neodlišovala. Na konci experimentu bolo zrejmé, že žiaci z prvej skupiny sú oproti svojim rovesníkom z druhej skupiny výrazne pohybovo zdatnejší, čo sa dalo predpokladať. Prekvapilo však ešte niečo iné.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/pch.vector

„Deti, ktoré mali viac pohybu, si zlepšili aj známy z matematiky, švédčiny a angličtiny a to bez navýšenia počtu vyučovacích hodín týchto predmetov,“ upozornil Hansen a dodal, že účinok tohto experimentu bol viditeľný aj po niekoľkých rokoch. Medzi deťmi, ktoré mali telesnú výchovu denne, bolo výrazne viac tých, ktorí ukončili deviaty ročník bez päťky na vysvedčení a tento rozdiel bol obzvlášť badateľný u chlapcov.