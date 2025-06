Stačí mu jeden znak a vie predpovedať, či sa rozvediete. Uznávaný psychológ pozná na to protiliek 

„Ak chcete vedieť, či sa vaše manželstvo rúti do záhuby, nepozerajte sa partnerovi do mobilu, stačí sa mu pozrieť do tváre,“ hovorí uznávaný psychológ John Gottman, ktorý vyše 50 rokov skúma vzťahy a za svoju kariéru preskúmal 40-tisíc párov z celého sveta. V takzvanom „laboratóriu lásku“ psychológ prišiel aj na to, ako z krátkeho pozorovania dvojice odhadnúť, či spolu zostane alebo nie a či tento zväzok bude šťastný. Gottman dokáže predpovedať rozvod s neuveriteľnou presnosťou 93,6 percenta a stačí mu na to jeden dôležitý znak.

Majstri lásky

„V Laboratóriu lásky sme dlhodobo skúmali viac ako tritisíc párov, pričom niektoré sme sledovali až 20 rokov, a skúmali sme viac ako 40-tisíc párov, ktoré sa chystali začať párovú terapiu. Nespočetné hodiny sme pozerali rôzne videozáznamy. Zhromaždili sme milióny dát. A zistili sme, že existujú univerzálne faktory, ktoré vytvárajú alebo rozbíjajú vzťah, ktoré predpovedajú, či pár zostane spolu šťastný alebo nie,“ písal vo svojej knihe Recept na lásku John Gottman, ktorý upozorňuje, že iba láska vo vzťahu nestačí.

„Pretože časom prestávame jeden druhému dvoriť. Prestaneme uprednostňovať romantiku, zábavu a dobrodružstvo a skvelý sex,“ popísal realitu mnohých vzťahov, ktoré sa často stávajú len nekonečnými zoznamami úloh, konverzácie sa obmedzujú na vybavovanie povinností a plánovanie. Napriek všetkým prekážkam sú páry, ktoré spolu ostanú na celý život a Gottman hovorí, že sú isté faktory, ktoré oddeľujú „majstrov lásky“ od „stroskotancov“.

Gottman spolu s kolegom Robertom Levensonom v roku 1992 realizovali výskum, ktorý je považovaný za prelomový v oblasti psychológie vzťahov. Do „laboratória lásky“ na Washingtonskej univerzite pozvali páry, aby spolu diskutovali o rôznych témach – o konflikte, ktoré zažívajú vo vzťahu, o bežných každodenný záležitostiach alebo o spomienkach zo spoločného života. V tomto experimente Gottman dokázal, že je schopný s neuveriteľnou presnosťou 93,6 percenta predpovedať, ktoré páry sa do niekoľkých rokov rozvedú, a ktoré zostanú spolu.