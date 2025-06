Ľudia v tomto veku sú už príliš starí na to, aby pracovali. Bod zlomu prichádza nárazovo a bez ohlásenia

Žijeme dlhšie a dlhšie aj pracujeme. Starnutie populácie mení svet práce a čoraz častejšie si kladieme otázku, či by si ľudia v pokročilom veku už nemali užívať zaslúžený oddych. Kedy sú ich skúsenosti prínosom a kedy sa už menia na riziko? Vedci upozorňujú, že telo a myseľ si časom jednoducho začnú pýtať svoje. A aj keď sa život vtedy ešte ani zďaleka nekončí, práca už jednoznačne prestáva byť prioritou.

Dve vlny starnutia

Demografické zmeny tlačia ľudí k tomu, aby dlhšie pracovali. Viac než polovica pracovníkov nad 50 rokov však prichádza o zamestnanie skôr, ako sa dobrovoľne rozhodne odísť. Hoci legislatíva zakazuje nútený odchod do dôchodku pre vysoký vek, veľké firmy pri obsadzovaní manažérskych pozícií prirodzene uprednostňujú mladších kandidátov.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/shurkin_son

Chceme, aby 78-ročný človek pilotoval lietadlo? Alebo aby 80-ročný chirurg naďalej operoval? Nie je to ideálne. Podľa denníka The Guardian sú totiž už 60. narodeniny pre človeka zlomové. Dokazuje to výskum Stanford University, ktorý sledoval molekulárne zmeny u ľudí vo veku od 25 do 75 rokov. Ten ukázal, že dve výrazné vlny starnutia prebiehajú približne v 44. roku života a opäť okolo šesťdesiatky.

Práca už nie je prioritou

To by mohlo vysvetliť, prečo práve v tomto veku ľudia oveľa viac vnímajú, že nie sú fit a intenzívnejšie bojujú s pohybovým aparátom aj s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Vrásky pribúdajú, bolesti sa stupňujú a mnohí majú pocit, akoby náhle zostarli. Zmeny pritom neprichádzajú postupne, ale nárazovo.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Väčšina ľudí po šesťdesiatke už jednoducho nemá toľko energie. Samozrejme, život sa tým nekončí, to nik netvrdí, no práca pre nich prestáva byť prioritou. Rýchlejšie sa unavia, chodia skôr spať, pohybujú sa pomalšie a záujem o kariéru sa znižuje. Zamestnanie v tomto veku jednoducho prirodzene ustupuje do úzadia, čo potvrdili aj výsledky samotného výskumu.