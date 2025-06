Dospelí sa tvárili, že nič nevidia. Nikola a Eliáš zachránili ženu, ktorú muži mlátili na ulici

Obyčajná cesta do hudobnej školy sa pre dvoch tretiakov zmenila na drámu. Keď na ulici uvideli ženu kričiacu o pomoc, ktorú napadli dvaja muži, Nikola Bohatová a Eliáš Salanský zmobilizovali všetky svoje sily. Zatiaľ čo dospelí sa tvárili, že nič nevidia, malí školáci z Liberca žene zachránili život.

Foto: Mesto Liberec

Všetci išli oblúkom

„Pripadalo nám to zvláštne. Pozerali sme sa, čo sa deje, a bolo to čudné, pretože tí páni naháňali pani po ulici,“ spomínal pre české Novinky na osudný septembrový deň Eliáš. Skôr, než prešiel so spolužiačkou Nikolou uličkou, obaja útočníci zrazili ženu na zem. „Pani tam ležala a oni tam stáli a rozprávali sa. Hľadali sme niekoho, kto by nám mohol pomôcť. Lenže všetci chodili okolo oblúkom,“ pokračovala v rozprávaní Nikola.

„Potom sme prišli k priechodu pre chodcov, a keď sme tam čakali, tá pani tam pribehla a snažila sa pretlačiť medzi ľuďmi, ale ten muž ju zrazil na zem. Chytil ju za hruď a škrtil ju dáždnikom,“ spomínala na moment, keď žene opäť nik nepomohol. Nikto z okoloidúcich nezasiahol, nesnažil sa jej pomôcť, len sa prizerali alebo sa tvárili, že nič nevidia. Deti preto zobrali situáciu do vlastných rúk.

Foto: Mesto Liberec

Detskí hrdinovia

„Nebáli sme sa, aj keď možno trošku áno. Ale tá pani kričala: ‚Pomoc, pomoc.‘ A potom sme uvideli policajta a utekali sme k nemu,“ prezradil Eliáš s tým, že policajta rýchlo poprosili o pomoc a ten okamžite zasiahol. Oboch útočníkov zaistil a ženu tým zachránil.