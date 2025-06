Z upratovačky sa stala riaditeľka hotela. V izbách zdarma ubytovala utečencov aj ľudí bez domova

Keď odišla z Česka do sveta, pracovala ako opatrovateľka, kuchárka, recepčná aj ako upratovačka, ktorá sa nakoniec vypracovala až na manažérku siete hotelov. „Firmy, ktoré zarábajú, by nejakým spôsobom mali niečo vrátiť do spoločnosti,“ myslí si Babeta Schneiderová, uznávaná česká podnikateľka a filantropka, ktorá v hoteloch ubytovala utečencov aj ľudí bez domova.

Peniaze nie sú všetko

Ako s humorom spomínala pre Aktuálně.cz, po gymnáziu sa nedostala na vysokú školu, na ktorú chcela a dostala sa na odbor, ktorý vôbec nechcela robiť. Na univerzitu nakoniec nenastúpila a odišla do USA ako au-pair, ktorá zhodou okolností skončila v rodine hráča NBA a Miss Kalifornie.

„Zdanlivo žili americký sen. Bývali v obrovskom dome ako z hollywoodskeho filmu s tenisovým kurtom a basketbalovým ihriskom. Ale pod povrchom im to doma strašne škrípalo. Bola to krásna ukážka toho, že peniaze vás šťastnými neurobia,“ vravela pre Forbes. Po tejto skúsenosti odišla do Anglicka a keďže tam nemala kde bývať, prijala miesto upratovačky v hosteli, pretože prácu ponúkali aj s ubytovaním.

Od upratovačky k riaditeľke

Postupne sa cez rôzne pozície vypracovala až na riaditeľku siete hotelov a v Anglicku si splnila svoj „americký sen“. Ten si podľa jej slov vydrela ťažkou prácou, keď celých 14 rokov pracovala 12 hodín denne.

„U dnešnej mladej generácie je to, čo poviem, nepopulárne. Ale jednoducho treba naozaj makať, byť pripravený do toho dať naozaj veľa, takže to musí byť niečo, čo vás baví, pretože potom vám to neprekáža,“ prezradila tajomstvo svojho úspechu Babeta, ktorá v Británii patrila k málo ženám, ktoré boli na takých vysokých manažérskych pozíciách a od tých najlepších si snažila zobrať tiež len to najlepšie.

Hotel pre bezdomovcov a utečencov

„Pochopila som, že z ľudí netreba drieť kožu. K zamestnancom treba byť milý a vytvoriť im prostredie, aby chodili do práce radi. A že nejde len o zarábanie ďalších peňazí na ďalšie a lepšie autá majiteľa, ale že nemalú časť zisku by sme mali spoločnosti vracať na dobročinné účely,“ prezradila Babeta, ktorá sa po 10 rokoch v zahraničí vrátila domov a v Česku začala viesť sieť hotelov. Práve pod jej vedením v hoteloch ubytovali ľudí, ktorí by sa tam nikdy nedostali – bezdomovci a utečenci.