Dcére ukázala jazvy a prehovorila s ňou o zákernej chorobe. Marta Jandová chce pre Mariu to najlepšie

Pred rokom vo svojej knihe odhalila pravdu o tom, prečo si nechala odstrániť prsia a vaječníky. Dnes Marta Jandová o svojom rozhodnutí prvýkrát prehovorila aj s jedenásťročnou dcérou. Pre svoju Mariu si speváčka praje len to najlepšie a tak sa s ňou o všetkom, čo ju v živote môže čakať, rozpráva na rovinu.

Dcéra rockera Petra Jandu po mame zdedila nebezpečné gény, ktoré môžu viesť k rakovine. Tá na ňu zomrela ako 45-ročná, keď mala Marta iba 17. O desať rokov neskôr zhubnému nádoru na mozgu podľahol aj speváčkin brat, ktorý sa dožil iba 33 rokov. Traumatické udalosti sa zapísali hlboko do Martinej duše a aj po rokoch si ich v sebe nesie, ako keby sa stali včera. Aj preto napokon dospela k dôležitému rozhodnutiu.

Jediné, čo máme

Odhodlávať sa však začala až oveľa neskôr - pri pohľade na svoju dcéru. „Videla som umierať moju mamu a doma som zrazu mala päťročné dievčatko. Človek pre to dieťa urobí čokoľvek, vlastne aj pre svoj život. To je to jediné, čo máme, a naozaj bolí, keď to stratíme,“ vyznala sa Jandová pred pár dňami pre eXtra.cz.

Aj keď rozhodnutie neurobila hneď, kedykoľvek sa zahľadela na svoju Mariu, vedela, že ťažká voľba ju neminie. A hoci prešli roky, kým definitívne pristúpila k činu, nakoniec to predsa dokázala: nie je to tak dávno, čo prezradila, že podstúpila mastektómiu a hysterektómiu.

Je preňho stále krásna