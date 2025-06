Nič vzácnejšie, ako je čas, nemáme. Juraj Bača zverejnil záber so synčekom a pripojil slová plné lásky

Už sú to tri týždne, čo sa Juraj Bača a Dominika Richterová stali rodičmi. Moderátor a herečka privítali na svete svojho prvého potomka, zdravého chlapčeka. Doma si tak už po novom takmer mesiac užívajú spoločnosť svojho drobčeka a naplno sa venujú rodičovským povinnostiam. Juraj sa tiež pred časom na sociálnej sieti pochválil po prvýkrát fotografiou so svojím synom a nechýbalo ani nádherné vyznanie, ktoré vás chytí za srdce.

O to človek nechce prísť

Keď známy herecký pár verejne oznámil, že sa stanú rodičmi, ich fanúšikovia sa veľmi potešili. Juraj a Dominika už totiž v minulosti spolu randili, no potom sa rozišli. Po nejakom čase sa však rozhodli, že svojej láske dajú druhú šancu, a výsledok je, ajhľa, na svete.

Na príchod svojho prvého dieťatka sa obaja už veľmi tešili, umelkyňa dokonca v rozhovore pre portál Najmama.sk prezradila, že túži po tom, aby otec jej dieťaťa bol pri pôrode s ňou.

„Je mojou oporou a nedokážem si predstaviť, že by pri takomto momente so mnou nebol. Je to aj jeho dôležitý životný okamih, o také niečo človek nechce prísť,“ dodala pred časom Dominika Richterová.

Je to preňho po prvýkrát