Mladá mamička pečie medovníky, ktoré vyrážajú dych. Šárka prezradila, v čom spočíva jej tajomstvo

Pred dvoma rokmi na internete narazila na video s medovníkom v tvare soba a povedala si, že podobné zdobenie by zvládla urobiť aj sama. Objednala si všetky cukrárske potreby, začala tvoriť a vôbec netušila, že tým otvorila úplne novú životnú kapitolu. Šárka Jungwirthová sa dnes zdobením koláčikov živí, psychológiu vymenila za niečo, čo ju robí šťastnou a jej perníky vyzerajú tak dokonalo, že je mnohým ľúto ich zjesť.

Tým, čo robí, ľuďom vyráža dych

„Úprimne, nikdy by mi nenapadlo, že budem musieť odmietať 30 zákaziek mesačne. Potrebovala by som sa naklonovať,“ uviedla v rozhovore pre Aktuálně.cz mladá mamička na materskej dovolenke, ktorá bola ešte pred pár rokmi skalopevne presvedčená, že bude detskou psychologičkou. Realita ju však úplne prevalcovala, nasávala do seba všetko negatívne a od práce sa nevedela odosobniť.

„Pochopila som, že ak sa nechcem zničiť, budem sa musieť prestať venovať psychológii. Vybrala som si seba samu,“ vysvetlila Šárka, podľa ktorej je pečenie medovníkov alchýmia. Pre neustále praskajúcu polevu to už dokonca chcela vzdať, no nakoniec prišla na koreň problému a svojou tvorbou dnes vyráža dych.

Pečie na úkor spánku

Ľudia ju pritom začali oslovovať sami od seba. Zaujala známe osobnosti, mamičky, starých rodičov aj všetkých tých, ktorí túžia potešiť oslávenca originálnym darčekom alebo niečím výnimočným dotvoriť sviatočnú atmosféru. Každá kolekcia medovníkov je iná, Šárka ich zdobí na prianie a inšpiruje sa aj rozprávkami.