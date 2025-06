Náš vzťah som prefetoval, priznával Cinkota. Soňa Norisová našla šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Osud jej nenadelil iba talent, ale aj obrovskú silu čeliť ťažkým skúškam života. Obľúbená herečka Soňa Norisová je už 18 rokov šťastná pri tichom profesionálovi a džentlmenovi zo starej školy, no predtým prežila neľahké momenty. Ako mladé dievča tvorila pár s Dušanom Cinkotom, ktorý otvorene hovorí, že ich vzťah prefetoval. Práve vďaka Soni našiel herec vôľu prvýkrát bojovať so svojimi démonmi.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3248708301921519&set=a.156666164459097

Tajomnosť a jemnosť

Soňa Norisová bola mladou začínajúcou herečkou, keď v električke stretle s Dušanom Cinkotom. Do reči sa však dali až na konkurze do Radošinského naivného divadla. „Vtedy to bolo také vau,“ priznal pre Markízu Dušan Cinkota, ktorý prezradil, že Soňa ho zaujala svojou nedostupnosťou.

„Mala v sebe neuveriteľnú tajomnosť, zároveň jemnosť a bola hrozne ženská,“ opisoval ich prvé kontakty, ktoré prerástli do vzťahu. Ten napokon Dušan Cinkota zničil drogami – v čase svojej najväčšej slávy bral pervitín a so svojou partiou bol už taký rozbehnutý, že nedokázal prestať. Drogy vraj do seba „ládoval“, prestal chodiť aj do práce a všetko sa rozpadalo ako domček z kariet.

Nič iné si nezaslúžil

„Vzťah so Soničkou som prefetoval. Bola to úplne moja vina a nevedel som to riešiť ani vtedy a neviem to riešiť ani teraz. Sa to tak proste stalo a je mi to ľúto. Ten vzťah som zničil drogami,“ hovoril v relácii Spoveď herec.

„Toto bol vzťah, ktorý som pokazil ja. Ja vo všeobecnosti ťažko prežívam rozchody a tento som prežíval mimoriadne ťažko, takže si na to veľmi dobre pamätám. Ale nič iné som si vtedy nezaslúžil,“ pokračoval v rozprávaní Cinkota. Bola to práve Soňa Norisová, vďaka ktorej si uvedomil, že musí vyhľadať pomoc, inak neprežije. Keď sa obzrel za seba, videl len spúšť a zničených blízkych ľudí.