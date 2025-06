Vodičom možno pribudne nová povinnosť. Týka sa zdravotného stavu a väčšej zodpovednosti za volantom

Ak by nové pravidlá vstúpili do platnosti, mohlo by to znížiť počet nehôd na cestách.

Povinným lekárskym prehliadkam vodičov by mohlo čoskoro odzvoniť. Spravodajský portál Techbyte totiž informuje, že podľa nového návrhu Európskej komisie by táto povinnosť mala byť nahradená sebahodnotením. Vodiči by tak sami posudzovali, či sú zdravotne spôsobilí na vedenie vozidla a mali by plnú zodpovednosť za bezpečnosť na ceste.

Povinný by bol aj dotazník

Návrh vznikol po tom, ako členské štáty odmietli zaviesť plošné kontroly všetkých vodičov nad určitý vek. Podľa nového systému by tak motoristi sami pravidelne hodnotili svoj zdravotný stav a ak by o ňom mali pochybnosti, šoférovanie by mali obmedziť alebo o tom informovať kompetentné orgány.

Ilustračné foto. Foto: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pomohlo by to v situáciách, keď sa zdravotný stav vodiča zhorší tesne po absolvovaní povinnej lekárskej prehliadky a zároveň by to na motoristov úplne prenieslo zodpovednosť za bezpečnosť na cestách. V rámci pripravovanej legislatívy by mal teda každý vodič bez ohľadu na vek pri predlžovaní platnosti vodičského preukazu povinne vyplniť zdravotný dotazník.

Ako by to vyzeralo u nás?

Krajiny Európskej Únie však dostanú možnosť ponechať si lekárske prehliadky pre určité skupiny vodičov (napríklad pre seniorov), čo znamená, že by nový systém mohol fungovať aj popri doterajších pravidlách. Najväčším pozitívom pripravovanej legislatívy je pritom podľa odborníkov zvýšenie osobnej zodpovednosti vodičov.