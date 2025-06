Zlomené srdce si lieči hudbou a rodinou. Vanessa Šarközi ukazuje, že aj po strate môže prísť rovnováha

Rozchod po dekáde nie je len koniec vzťahu. Je to prepis života, na ktorý ste boli zvyknutí. Vanessa Šarközi to vie lepšie než ktokoľvek iný. Len nedávno tvorila pár s hudobníkom, ktorého poznala od detstva, no v marci prekvapila verejnosť o rozchode. Dvadsaťpäťročná speváčka však dnes ukazuje, že aj z bolestivého obdobia sa dá povstať. Nezaháľa, naplno sa venuje práci, hudbe a sama sebe.

Oporu našla v rodine

„Bolo to veľmi ťažké, keďže sme boli spolu takmer 10 rokov, ale naďalej sme v kontakte, takže nerozišli sme sa v zlom,“ priznala pre diva.sk.

Ich vzťah začal už v tínedžerskom veku a pre Vanessu veľa znamenal. „Možno si všetci hovoria, že v 15-tich to je iba detská láska, ale ja som už vtedy vedela, že to nie je náš prípad. Dá sa povedať, že sme naozaj dospievali bok po boku a zažívali spolu úplne všetko. A neviem si predstaviť, že by pri mne stál celé tie roky niekto iný," napísala na svojom profile v čase, keď bola ešte zamilovaná.

Aj keď dôvody rozpadu vzťahu ostávajú súkromné, speváčka nezakrýva, že to pre ňu bolo jedno z najnáročnejších období. Pomocnú ruku jej však okamžite podala rodina. „Je to aj pre nich ťažké, hlavne vidieť mňa smutnú. Ale stáli pri mne, a to je pre mňa najpodstatnejšie,“ povedala s tým, že ich rady si váži, hoci vždy sa rozhoduje podľa seba.

Čas na veci, ktoré ju napĺňajú