Ľudia na ne čakajú v radoch a neodolali im ani celebrity. Hračky podobné Mončiči sa stali svetovým trendom

Všimli ste si už v meste zubaté plyšové hračky povešané na kabelkách alebo v autobuse a netušíte, čo to má znamenať? Asi ste prepočuli konverzáciu o Labubu.

Tieto hračky si totiž neobľúbili len celebrity v ďalekých Spojených štátoch, ich čaru podľahli aj ľudia na Slovensku. Chlpatá príšerka, ktorá sa náramne podobá na klasické Mončiči, vás však tentoraz vyjde poriadne draho.

Ľudia z nej šalejú

Podľa niektorých vyzerá démonicky, iným príde rozkošná, dá sa prezliekať a hoci to niektorých prekvapí, vôbec nie je novinkou. Labubu je súčasťou hračiek zo série „The Monsters“ a podľa informácií denníka USA Today prvý raz uzrela svetlo sveta už pred desiatimi rokmi, kedy jej jedinečný vzhľad navrhol hongkonský umelec Kasing Lung.

Dnes ju pekinský výrobca hračiek Pop Mart predáva po celom svete, napriek vysokej cene po nej ľudia doslova šalejú a stala sa globálnym trendom. Zahraniční zákazníci kvôli nej stáli v dlhých radoch pred obchodmi a ak by ste si ju chceli zaobstarať online, pripravte si peňaženku. Kľúčenky na webe zoženiete aj za 20 eur, no za plyšové hračky si už treba priplatiť. Ich cena sa bežne pohybuje v rozmedzí od 89 až do vyše 100 eur.

Trendu podľahli aj Slovenky

Zlomyseľne sa tváriaca postavička s ostrými zubami a veľkými očami, oblečená v chlpatom návleku so zajačími ušami, pritom nemá byť len rozmarom celebrít. Má sa z nej stať zberateľský kúsok, ktorý časom naberie na hodnote. „Nejde len o hračky, je to zberateľský fenomén popkultúry,“ uviedol podľa magazínu The Sun hovorca spoločnosti Pop Mart.

V minulom roku spoločnosť zaznamenala viac než dvojnásobný nárast predaja a koncom mája dokonca dočasne pozastavili predaj týchto hračiek v kamenných obchodoch vo Veľkej Británii, aby sa pred predajňami prestali tvoriť dlhé chaotické rady. Zo známych Sloveniek tomuto trendu podľahli napríklad Zuzana Plačková a Teri Pallová, súčasná priateľka rapera Separa.