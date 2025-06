Päťdesiatka? Máš 18 a 32 rokov praxe. Odkaz Simony Krainovej milovanému mužovi chytí za srdce

Kým ho našla, musela si v živote prejsť mnohými trpkými sklamaniami v láske. Simona Krainová a Karel Vágner mladší sú manželmi od roku 2010 a vychovávajú spoločne aj dvoch synov. Osudový muž českej modelky pred časom oslávil významné životné jubileum a jeho manželka mu pri tejto príležitosti venovala láskyplné vyznanie.

Najlepší kamoši

Láska na prvý pohľad to v prípade Simony a Karla rozhodne nebola, jej budúci manžel ju totiž neočaril hneď. No neskôr sa ukázalo, že on je ten pravý. Dnes sú spolu už viac ako 14 rokov a ich vzťah je aj po takomto čase plný lásky.

Ako radi dávajú najavo, spolu chcú zostať tak, ako si sľúbili pred oltárom - pokiaľ ich smrť nerozdelí. Môžu za to aj ich dvaja synovia, Max a Bruno, pre ktorých si prajú za každú cenu zachovať rodinu.

„Sme parťáci, najlepší kamoši, rozumieme si, tolerujeme sa naozaj takí, akí sme,“ prezradila Simona v rozhovore pre portál Expres.cz o svojom manželstve a o jej partnerovi. „Vlastne mi predĺžil moju životnosť. Som vďačná, že som tam, kde som,“ povedala s vďakou.

Skvelý otec a dobrý človek