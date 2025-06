Ľúbila dvoch a vybrala si jeho. Dominika Kavaschová a Daniel Fischer si v tajnosti povedali svoje áno

„D-D-D-D-Donďa, zabuchni sa do mňa,“ rýmoval Daniel Fischer v skladbe, ktorú napísal ešte ako študent pre svoju spolužiačku, do ktorej bol platonický zamilovaný. Na Dominiku Kavaschovú nakoniec musel čakať celé roky, vraj na lásku musel dozrieť. Teraz obľúbená dvojica oznámila správu, ktorou všetkých prekvapili – v tajnosti si povedali svoje áno.

Bola zaľúbená do dvoch

Obľúbená herečka Dominika Kavaschová tvorila niekoľko rokov pár s hercom Lukášom Dózom, no už vtedy ju z diaľky obdivoval ďalší spolužiak, Daniel Fischer, ktorý pre ňu zložil aj serenádu. Ako prezradila v rozhovore pre Pravdu, bola zaľúbená do oboch, no nakoniec si vybrala Lukáša. „Keď mi potom Danko prvýkrát zahral tú pesničku v kaplnke na klavíri, tak mi aj napadlo, či som sa dobre rozhodla,“ priznala Dominika Kavaschová s tým, že čas všetko ukázal. Po siedmich rokoch vzťahu s Lukášom nakoniec aj tak skončila s Danielom.

„Nebolo jednoduché zbaliť ju. Ja som nikdy neskladal pesničky ženám len tak, ale pre Dominiku to bolo ozaj len zo srandy. Až po rokoch, keď medzi nami preskočila iskra, som si uvedomil, že mám rovnaké pocity ako pred tými rokmi, keď som skladal tú skladbu,“ hovoril otvorene v spoločnom rozhovore Daniel Fischer. Na lásku vraj museli dozrieť.

Žiadosť na fit lopte

„Vždy sme mali k sebe blízko. Cítili sme sa spolu dobre, rozumeli sme si, ale neboli sme ešte asi „zrelí“ pre toho druhého. Vnímame to tak, že sme si museli ešte čo-to s kadekým odžiť, aby sme dnes jeden pre druhého mohli byť partnerom, akým sme dnes. Nevieme, či by nám pred desiatimi rokmi bolo spolu tak bezproblémovo a spokojne. Prišlo to v správny čas a sme veľmi šťastní, že sa tak stalo,“ povedala pre Šarm Dominika, ktorá si s Danielom nakoniec založila rodinu a keď pod srdcom nosila ich prvorodenú dcérku, požiadal ju o ruku.

„Cvičila som na fit lopte, kľakol si, pobozkal mi bruško, vyznal nám lásku a dal mi prsteň, o akom som snívala,“ opísala na svojom Instagrame, kde vysvetlila, že svadba podľa nej bude vtedy, keď budú aj peniaze. „Myslím si, že prehnanú, prešpekulovanú či gýčovú predstavu o svadbe nemáme. Skôr niečo jednoduché, v kruhu našich najbližších. Rodina a priatelia. Na druhej strane obaja máme veľké rodiny a veľa priateľov, takže sa obávam, že to nakoniec nebude až taká malá svadba,“ vysvetlil pre Šarm Daniel. Dvojica si teraz splnila svoj sen a na sociálnych sieťach oznámili, že si povedali svoje áno – v tajnosti tak, ako to chceli.