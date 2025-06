On má jediné šťastie, inak by som s ním nevedela žiť. Sisa Sklovská na Jurajovi najviac oceňuje, že sa drží

Viacerí sa pokúšali získať jej ruku, no až jemu sa to podarilo. Sisa Lelkes Sklovská a jej manžel Juraj Lelkes sú spolu už dlhé roky aj vďaka spoločnej vášni, ktorá ich spája. Operná diva sa totiž pred časom posadila do Bekimovho horúceho kresla v rádiu Europa 2 a prezradila, že keby jej manžel nerobil jednu dôležitú vec, tak by s ním určite nebola.

Vyzeral najlepšie

Temperamentná speváčka a o 15 rokov starší podnikateľ sa osudovo zoznámili na jednej z akcií, kde Sisa spievala. Speváčku tam zavolali účinkovať a ona vždy na takýchto akciách vyzve niekoho do tanca. „Bez toho, aby som vedela, kto to je, som si vybrala Juraja, pretože z nich vyzeral najlepšie,“ priznala s úsmevom pre Plusku.

Potom ju však na obede posadili vedľa neho a vtedy Juraj začal predvádzať svoju baliacu techniku, na ktorú si umelkyňa dodnes s úsmevom spomína. „Sisa, viete o tom, že máte bodku na uchu? Také znamienko,“ zaskočil speváčku netradičnou otázkou starší podnikateľ. A ona mu na to so smiechom odpovedala: „Pán generálny, tak chlapi ma už všelijako balili, ale s bodkou na uchu, to ešte nedal nikto.“

V roku 2011 si potom povedali svoje áno a odvtedy tvoria harmonický pár. Vo vzťahu im to klape možno aj preto, že oboch spája jedna spoločná vec. A to, že majú radi spoločnosť ľudí a zábavu. Dôkazom toho je aj ich obľúbený piatkový rituál, kedy sa vždy vyberú posedieť a zatancovať do miestnych bratislavských podnikov.

Keby nebol taký, nebola by s ním