Dôležité je, aby nezbabkovatela. Katka Brychtová po 36 rokoch s Ivanom vie, na čom vo vzťahu záleží

Rokmi som sa naučila, že niektoré boje netreba ani začínať a veci radšej vyriešiť iným spôsobom, vraví Katka Brychtová v rozhovore pre SME Žena, keď príde reč na jej muža Ivana. Za prednostu chirurgie na bratislavských Kramároch sa vydávala ako dvadsaťjedenročná a nikdy to neoľutovala, hoci ani ich manželstvo sa nezaobišlo bez problémov.

A hoci sa istý čas spomínalo aj slovo rozvod, prekonali aj tieto náročnejšie momenty a uvedomili si, čo je vo vzťahu naozaj dôležité. Manželstvo im vraj funguje aj vďaka tomu, že obľúbená herečka a moderátorka vie, kedy je jej manžel najspokojnejší.

Prežívala to intenzívne

Katka Brychtová sa do povedomia televíznych divákov nezmazateľne zapísala najmä moderovaním relácie Pošta pre teba, v ktorej dlhé roky pomáhala ľuďom, ktorí si sami pomôcť nevedeli a ktorým osud doprial viac starostí ako radosti. Počas desaťročnej púte na obrazovkách verejnoprávnej televízie sa Katke podarilo spojiť a dať dokopy mnohé pohádané rodiny, stratených príbuzných či kamarátov. Išlo o ľudí, ktorí si mali čo povedať, ale až v Pošte pre teba na to našli odvahu.

Relácia tak z moderátorky navždy spravila nezabudnuteľnú. „Zo začiatku som všetky príbehy naozaj prežívala veľmi intenzívne. Dlho som si ich v sebe nosila, síce som sa snažila púšťať tie emócie von, aby ma neničili, ale úplne sa to nedalo. Keď sme riešili nejaký ťažký osud, tak sa ma úplne prirodzene dotkol,“ priznala Katka v rozhovore pre Rytmus života.

Mladá a hlúpa

Moderátorke, ktorej hlas sa nám spája aj s herečkou Jennifer Aniston alias Rachel Greenovou z kultového sitkomu Priatelia, sa však dlhodobo nedarí len v kariére, ale aj na poli lásky. Už 36 rokov totiž kráča po boku renomovaného chirurga Ivana, ktorému povedala áno ešte ako mladé dievča.

„Vydávala som sa mladá a ešte aj hlúpa. To považujem za šťastie, pretože keby som bola oveľa staršia, už by som asi vymýšľala a príliš preberala,“ zasmiala sa ešte pred rokmi v rozhovore pre Pravdu. Materstvo ju podľa jej slov prebudilo do reality - k oltáru totiž kráčala už ako tehotná. „Každodenné povinnosti a starosti vám zreálnia život,“ myslí si Katka Brychtová.

To je naša rodina!