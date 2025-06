Skočil do bazéna a ostal nehybný. Tomáš dnes chodí a učí ľudí piecť najlepšiu pizzu v Košiciach

Pre mladých, ktorí sa púšťajú do výziev len zo zábavy, má jasný odkaz.

Na prvý pohľad išlo o bežný deň. Smiech, voda, kamaráti. Tomáš Horanský z Košíc sa však rozhodol skočiť do detského bazéna na záhrade a v jednej sekunde sa jeho život otočil naruby. „Bol som pri vedomí, lenže paralyzovaný, nemohol som sa hýbať. V ten moment som bol otočený hlavou pod vodou a pil som vodu. Stačilo málo a už by som sa utopil,“ spomína pre portál Košicak.

Následky boli vážne. Poškodená miecha a strata pohyblivosti. Sám priznáva, že si najprv myslel, že má kŕč, no bolesti v oblasti krku a neschopnosť hýbať sa napovedali niečo iné. Napriek nejasným prognózam myslel na rodinu a na to, že sa nesmie vzdávať. Dnes chodí, pečie unikátnu pizzu a pre všetkých, ktorí sa často púšťajú zo zábavy do nerozvážnych výziev, má dôležitý odkaz.

Z nehybnosti k remeslu

Po nehode si kládol otázku, ako sa môže opäť zaradiť do života a byť prospešný, a náhodou objavil čaro neapolskej pizze. Upútala ho najmä jednoduchá kombinácia ingrediencií, v ktorej rozhoduje technika, vášeň a presnosť.

„Oslovila ma svojou autenticitou, slobodou, ľahkosťou… Mám rád robiť veci inak ako ostatní ľudia,“ priznal v rozhovore Tomáš, ktorý je dnes jediným akreditovaným výrobcom aj inštruktorom výroby neapolskej pizze v Košiciach. Na Slovensku sú len traja, ktorí získali certifikáciu pod prestížnou značkou Gruppo La Piccola Napoli Pizza & Food.

Pizzou chce meniť Slovensko aj zmýšľanie ľudí