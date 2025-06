Odteraz už navždy. Petr Vágner z Búrlivého vína sa oženil, svojej Laskonke povedal áno v ďalekej exotike

Vkročili do novej životnej etapy. Herec a moderátor Petr Vágner povedal po rokoch vzťahu áno svojej partnerke Silvii. Realitnú maklérku, ktorú nenazve inak než Laskonka, si zobral v ďalekej exotike.

Foto: Instagram @petr_vagner

Slovenskí diváci si ho môžu pamätať zo seriálu Búrlivé víno ako nápadníka Nely Dolinskej, ktorú stvárnila Nela Pocisková.

Foto: promofoto TV Markíza

Spojil ich golf

So Silviou, s ktorou dnes vychovávajú dve deti z Petrovho predchádzajúceho vzťahu, sa zoznámili pred rokmi na golfovom turnaji, ktorý Petr moderoval. „Kedysi som ho videla moderovať jednu akciu pre televíziu, už vtedy som si hovorila, aký je fešák,“ priznala v rozhovore pre idnes.cz Silvie, ktorá sa po čase s Petrom stretla opäť.

V tom čase boli síce obaja ešte zadaní, no osud to chcel zjavne inak. Na golfových turnajoch sa napokon vídali častejšie, až si raz na jeden vyšli sami. A presne tam, s golfovými palicami v rukách zistili, že majú veľa spoločného.

Okrem vzájomných sympatií a veľkého puntičkárstva Petra so Silviou po celý život spája práve šport, do ktorého obaja investujú veľa času. Spoločne si dokonca splnili veľký sen, keď pred pár rokmi absolvovali Ironmana. Už vtedy pochopili, akou si dokážu byť navzájom oporou. „Silvia bola od začiatku jediná, kto veril, že to zvládnem,“ poznamenal ešte pred tromi rokmi Vágner, ktorý sa so svojou vyvolenou rozhodol nedávno spečatiť svoj život. Do novej životnej etapy vykročili na krásnom mieste.