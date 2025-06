Ako mladé dievča si vôbec neverila. Andrea Verešová priznala, že všetko sa zmenilo až v jednom momente

Známa sa stala vďaka svojej kráse, o ktorú dbá dodnes, no dlho o nej nebola presvedčená. Asi málokomu by napadlo, že práve Andrea Verešová mala v mladosti problém so sebavedomím. Bývalá víťazka súťaže krásy v rozhovore pre Pravda TV teraz priznala, že všetko sa to zmenilo až v jednom momente.

Smiali sa jej, že má „tyčky do fazule“

Andrea Verešová sa preslávila už v roku 1999, keď vyhrala súťaž Miss Slovensko. Dnes je z nej úspešná modelka, právnička a vyznávačka zdravého životného štýlu, ktorá nedá dopustiť na pilates a jogu. To sa prejavuje na jej postave, ktorá je aj po štyridsiatke dokonalá.

Sebavedomie si však podľa vlastných slov musela budovať celé roky, ako mladé dievča si totiž vôbec neverila a bojovala s nízkou sebadôverou. Aby toho nebolo málo, rodáčka zo Žiliny bola v detstve terčom šikany.

„Bola som šikanovaná za to, že som škaredá. Znie to pozoruhodne, ale mala som vždy veľmi chudé nohy, takže sa mi smiali, že mám ‚tyčky do fazule‘. Potom sa mi vysmievali, že mám široký nos a pehy, a predstav si, že som dlho mala odstávajúce uši,“ priznala Andrea v rozhovore pre Lifee, že si dlhé roky pripadala ako škaredá Pipi Dlhá Pančucha.

Zistila, že sú iné hodnoty