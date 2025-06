Hofierkovci si po premenách skúsili staré oblečenie a ostali v šoku. Sú z nich úplne iní ľudia

„Mám obavu z toho, že by nám obezita mohla zobrať manželstvo,“ hovorili pred kamerami manželia Hofierkovci, ktorí sa pred dvomi rokmi prihlásili do Extrémnych premien. Stanka a Rudo dohromady vážili 345 kilogramov a šou sa rozhodli zúčastniť v momente, keď si uvedomili, že nežijú spolu, ale skôr vedľa seba len prežívajú. Obaja túžili po zmene a tá sa im nakoniec aj podarila. Keď si teraz, takmer rok po premiére premien, vyskúšali svoje staré oblečenie, ostali v šoku.

Nová forma života

Manželia Hofierkovci z Banskej Bystrice boli prvým manželským párom v Extrémnych premenách – 34-ročná Stanka na začiatku vážila 155 kíl a 36-ročný Rudo o 35 kíl viac. V živote stagnovali, mali zdravotné problémy a obaja mali strach, že nezdravý životný štýl im zoberie aj manželstvo.

„Urobím to, pretože ju milujem. Keby som ju nemiloval, nikdy by som do toho nešiel,“ povedal Rudo, keď sa prihlásili do obľúbenej šou, kde pod vedením Maroša Molnára zvládli náročný rok. Dočkali sa však vytúženej odmeny.

„Som na nás oboch neskutočne pyšná. Fakt som neverila, že to dokážeme a dokázali sme to,“ zverila sa Stanka, keď sa objavila na galavečere v červených šatách a všetkým vytrela zrak. „Som ti za všetko vďačná a uvedomujem si, že som si našla najlepšieho muža na celej zemi,“ vyznala sa Stanka, ktorej sa podarilo za rok schudnúť 76 kíl. „Naučili sme sa novú formu života,“ priznal pred kamerami Rudo, ktorý zhodil 91 kilogramov a na galavečere by ho spoznal len málokto. Extrémne premeny ich zmenili nielen fyzicky, ale ovplyvnili aj celý ich vzťah.

Skúška starých nohavíc

„Začali sme spolu znova tráviť čas. Chodili sme na výlety, cvičili spolu, rozprávali sa. Ako by sme sa znova objavili,“ vravel Rudo v rozhovore pre TV Markíza a dodal: „Môžem povedať, že som sa do Stanky znova zamiloval.“ Hofierkovci na sociálnych sieťach ukazujú, či je premena udržateľná a keď si teraz vyskúšali svoje staré oblečenie, sami ostali prekvapení.