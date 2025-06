Chcela dať Bohu desať rokov života výmenou za syna. Honzík po nehode v jazierku prekvapuje lekárov aj svet

Bol to obyčajný letný deň. Malý Čech Honzík sa hral s ostatnými deťmi a čakal na mamku, ktorá práve vyzdvihovala jedlo. Stačila však chvíľka nepozornosti a všetko sa zmenilo. Chlapček sa nešťastne zviezol do prírodného jazierka a na to, že zmizol, sa prišlo neskoro. Zostal pod vodou, kým si jeho telíčka vôbec niekto všimol. „Doteraz mám občas nočné mory, že Honzík zomrel. Kedysi som sa bála aj zaspať, lebo ma stále prenasledoval pohľad na fialového Honzíka,“ hovorí Kamila Šiplová pre Maminka.cz. Všetko, čo sa vtedy stalo, má stále v hlave ako film.

Sľúbili, že ho postrážia

Bolo leto roku 2020. Na organizovanom pobyte mamičiek s deťmi nechala mamička Kamila svojho synčeka na chvíľku s ďalšími mamičkami, aby mohla ísť vyzdvihnúť desiaty. „Pamätám si posledný pohľad na zdravého Honzíka, ktorý sedí na odrážadle meter od jednej z dvoch mamičiek, ktoré mi sľúbili, že ho postrážia," opísala pre Blesk posledné sekundy pred tým, ako Honzík zmizol pod hladinou jazierka.

Hoci nikto nevedel, ako dlho bolo jeho telíčko pod vodou, mama Kamila ho vytiahla a snažila sa ho oživiť. Trvalo celých 20 minút, kým prišla záchranka, a ďalších šesť minút, kým sa podarilo obnoviť činnosť srdca. To, že Honzík prežil, sa dá označiť len ako zázrak, ostal však v kóme.

Uzavrela zmluvu s Bohom

Nasledujúce dni strávil na ARO, niekoľko týždňov nebolo jasné, či sa ešte niekedy prebudí. Potvrdila sa diagnóza tzv. areaktívnej bdelosti – telo fungovalo, ale mozog nie. Lekári už nič nesľubovali. „Povedali nám, že už nemajú liečbu, že je paliatívny pacient,“ spomína mama, ktorá to však vnútorne odmietla a radšej sa každý deň modlila.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029P7wxFPVp9FXuBMXrR3qeinJh2JdQ51DaXn2ypDmhsPVhs7b74oWMw1yGMvv4149l&id=100064358846713

„Uzatvárala som s Bohom zmluvy, že ak mi Honzíka vráti, tak nech si vezme desať rokov môjho života. Myslela som, že o tých 10 rokov zomriem skôr. Ale Boh má svoje plány a pokiaľ to má byť tak, že tých 10 rokov bude trvať Honzíkovo uzdravovanie, tak ja to rozhodne beriem,“ dodáva.

Terapie zmenili všetko