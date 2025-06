Pookriala, až keď ju sestra zobrala na neprístupný film. Táto dievčina mala vždy pevne nastavené hranice

Dievčina z fotografie vždy túžila cestovať. Namiesto školských učebníc listovala v časopisoch, kupovala mapy, na nich si značila miesta, ktoré by chcela raz navštíviť a keď jej mama videla, že v škole naozaj trpí, hľadala spôsob, ako by jej pomohla dostať sa do sveta. Narazila na inzerát parížskej modelingovej agentúry, bez váhania tam poslala dcérinu fotografiu a aj keď mala v tom čase len 16 rokov, onedlho už celkom sama nastupovala do lietadla smerujúceho do Paríža.

Už počas letu si získala pozornosť skauta z agentúry, ktorý sa do nej okamžite zamiloval a to aj napriek tomu, že celú cestu zvracala. V Paríži sa rýchlo zorientovala, vedela zaujať, veľa vtipkovala, vydobyla si rešpekt a muži naokolo mladej dievčine zobali z ruky. Jeden jej nosil sendviče, ďalší ju vozil na castingy a ona zo sveta modelingu už nikdy neodišla.

Spoznávate dievčinu na fotografii?