Už pri malej odchýlke by sa langoše nepodarili. Karin Majtánová ich miesi dovtedy, kým ju nebolia ruky

Jedlom neplytvá, varí tak, aby všetkým chutilo a keďže sladké vôbec nemusí, pečením sa netrápi. Z domu moderátorky Karin Majtánovej bola v minulosti dokonca na chvíľu vývarovňa. Vo veľkom 15-litrovom hrnci varila pre celú rodinu a odkedy sa jej dcéra s priateľom osamostatnili, vymieňajú si medzi sebou už len boxy s jedlom.

Sníva o vlastnej krčme

„Mám veľmi rada pikantné jedlo, preto mi vyhovuje ázijská kuchyňa. Vždy si nosím so sebou skúmavku vlastného čili a dochucujem si ním jedlo, či už je to praženica, polievka, ryža, zemiaky, mäso alebo omáčky,“ prezradila o sebe známa moderátorka v rozhovore pre portál Varecha.sk.

Sníva o vlastnej relácii o varení a keď bude na dôchodku, chce pre susedov otvoriť malú krčmu, v ktorej bude sama variť a čapovať pivo. Podávala by v nej nakladaný hermelín aj utopence a zastavovali by sa tam všetci okoloidúci, ktorí by sa práve vracali z práce. Susedom už teraz rada pripravuje dobroty pod zub a keď im pred časom ponúkla svoje legendárne langoše, mnohí ostali bez slov.

Žiadny stroj by cesto tak nevymiesil

„Moje langoše pre susedov chutia úžasne a pri ich príprave sa musím držať receptúry, lebo jednotlivé pomery surovín sú veľmi dôležité. Najmä musia byť veľmi dobre vymiesené,“ opísala Karin, ktorá cesto miesi zásadne v rukách.



„Žiadny stroj by ho nevymiesil tak, ako potrebujem. Sedím na stoličke, lavór držím medzi kolenami a miesim dovtedy, kým ma poriadne nebolia ruky. Naposledy som ich robila až 40 naraz, vôbec neboli mastné. Podľa receptu musí cesto hodinu kysnúť v chladničke, najskôr sa mi to nepozdávalo, no myslím si, že aj preto sú také skvelé,“ opísala.

Langoše podľa Karin Majtánovej