Sľuboval jej hory doly, potom pritvrdil. Katka si písala s romantickým podvodníkom a odhalila jeho triky

Tri týždne bola v intenzívnej komunikácii s romantickým podvodníkom. Reportérka portálu aktuality.sk Katarína Runnová vo svojom texte neskôr zhrnula, čím všetkým si počas rozhovorov s neznámym mužom prešla a aké veci jej udreli do očí. Ak si píšete s potenciálnym nápadníkom zo zahraničia, ktorého osobne nepoznáte, na tieto veci by ste si mali dať pozor. Môže totiž ísť o podvod.

Foto: Unsplash/ochimax studio

Volal sa Giovanni Antonio a vydával sa za vojenského chirurga. Na prvý pohľad atraktívny muž oslovil Katarínu po slovinsky, a tak sa ho opýtala, či nevie hovoriť aj po slovensky. Krátko nato jej pípla správa: „Moja drahá, viem hovoriť trochu po slovensky, pretože som bol vo vašej krajine pred 9 mesiacmi. Bol som tam len 1 mesiac predtým, ako som prišiel do Sýrie.“ Pochválila ho, že na to, že bol v našej krajine len tak krátko, ovláda slovenčinu celkom dobre. „Samozrejme, vedela som, že na komunikáciu využíva online prekladač, čo sa počas našej komunikácie potvrdilo niekoľkokrát,“ ozrejmuje vo svojom článku reportérka, ktorú v neskorších správach dotyčný neraz oslovil ‚med‘ alebo ‚dieťa‘ – neuvedomil si totiž, že anglické ‚honey‘ a ‚baby‘ sa na Slovensku neprekladajú doslovne.

Hneď na začiatku sa Katka snažila zistiť, čo Giovanniho viedlo k tomu, aby si ju pridal do priateľov, na čo jej odpovedal stručne a jasne – jednoducho chcel, aby boli priatelia – a následne jej začal bez vyzvania písať veci o sebe a svojej minulosti. Už počas prvého dňa sa dozvedela, že 51-ročný Antonio je lekár pôvodom z Ríma, ovláda 4 jazyky a aktuálne je na ročnej misii v Sýrii, do konca ktorej mu zostávajú ešte tri mesiace. Prezradil jej tiež, že pred 4 rokmi prišiel o manželku kvôli rakovine a odvtedy je slobodný. Tvrdil tiež, že má sedemročného syna, ktorý počas jeho misie študuje na internátnej škole v Ríme, pričom svoju výpoveď podložil aj sériou fotografií.

Premyslené kroky

Potom začal zisťovať veci o Kataríne – pýtal sa jej na vek, hobby, obľúbenú farbu, deň narodenín i to, či má napríklad auto. „Pochopila som, že na otázku typu ‚Pošleš mi peniaze?‘ si ešte nejaký čas budem musieť počkať,“ poznamenala reportérka, ktorá medzičasom o podvodníkoch hovorila aj s odborníčkou z platformy IP-čko a tá jej potvrdila, že práve takto sa podvodník snaží napojiť na svoju obeť.

„Ak sa vám aj jeho otázky na prvý pohľad zdajú bizarné alebo povrchné, on nimi niečo sleduje. Ak mu poviete, že rada beháte alebo máte rada Sacherovu tortu, on vám napíše, že hneď, keď príde, si spolu pôjdete zabehať alebo si spolu dáte tú najlepšiu Sacherovu tortu. Napojí sa na vás, dá vám najavo, že vás počúva, a to je to, čím si vás získava. Ak od vás zisťuje, aká je vaša obľúbená farba, môže sa stať, že zrazu vám v správach začnú pristávať srdiečka v tejto farbe a podobne,“ vysvetlila Kataríne Zuzana Juráneková.

Prvé kontrolky