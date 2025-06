Po rozvode dospela k harmónii a prestala súdiť. Bývalá hlásateľka Renáta Špačková starne s radosťou

„Veci môžeš zmeniť len pozitívnou energiou,“ povedala jej raz Alena Heribanová a odvtedy sa tohto hesla drží. Renáta Brimich Špačková patrila v 90. rokoch medzi hlásateľské hviezdy a hoci ju na televíznych obrazovkách dnes už nevidíme, v mediálnom svete je ako redaktorka stále aktívna. Fanúšikovia na sociálnych sieťach sa zhodujú, že exhlásateľka vyzerá perfektne, akoby nepoznala vek, pričom ona sama hovorí, že starne s radosťou. Po bolestivom rozvode našla šťastie aj v súkromí po boku trénera, s ktorým sa po päťdesiatke postavila aj pred oltár.

Bifľoška z Humenného

Narodila sa v Humennom a odmalička bola dobrým a poslušným dieťaťom. „Taká typická jednotkárka. Stíhala som školu, klavír a ešte som hrávala volejbal. O to menej som stíhala kamarátky,“ hovorila kedysi pre Korzár Renáta Špačková, ktorá sa celé detstvo a dospievanie venovala volejbalu a ešte aj počas puberty bola zanietenou športovkyňou a vraj nudnou a slušnou „bifľoškou“.

Renáta bola v juniorskej reprezentácii a možno by to dotiahla oveľa ďalej, keby jej počas zápasu nezlomili nohu v členku. „Vždy som bola tenká a krehká... Asi osem týždňov som ju mala v sadre a už som sa potom vôbec nechytila a k volejbalu sa nevrátila. Dnes to považujem za znamenie zhora, že som mala ísť inou cestou. V tom čase som chvíľku aj fotila ako modelka, ešte za socializmu,“ prezradila pre Šarm. Z Humenného odišla do Bratislavy študovať ekonómiu, no keďže odjakživa recitovala, v poslednom ročníku vyskúšala konkurzu na miesto televíznej hlásateľky.

Prvú zahlasovala omšu

„Vždy som obdivovala hlásateľky, aj doma som si ako decko hlásila,“ smiala sa Renáta, ktorú do televízie prijali a zrazu sa ako mladé ucho ocitla medzi hlásateľkami, ku ktorým roky vzhliadala. Na ten moment, keď sa prvýkrát ocitla v životom vysielaní, nikdy nezabudla.

„Zahlasovala som nedeľnú omšu. Mala som neuveriteľnú trému, dokonca som aj niečo ‚zblbla‘. Ale to k tomu patrí! Asi to tak musí byť, aby človek mal dostatočnú pokoru k práci aj neskôr,“ priznala. Viac ako 10 rokov robila hlásateľku spolu so Soňou Müllerovou, Adou Strakovou, Norou Beňačkovou či Alenou Heribanovou. Neskôr aj s Hanou Rapantovou a Jarom Bučekom.

„Odišla som, keď naše pozície zrušil vtedajší riaditeľ Richard Rybníček. A musím povedať, že na to obdobie spomínam s veľkou láskou. Možno som urobila chybu a mala som chvíľu vyčkať, či nám dajú sľúbené nové miesta, ale pripravila som témy a išla som do Markízy,“ spomínala Renáta. Verila, že sa v Markíze ešte dostane na obrazovku, no to sa jej nepodarilo.