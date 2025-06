Sójovú omáčku máte na nesprávnom mieste a kazí sa vám. Odborníci prezradili, kam tieto fľaštičky patria

Je to niečo, čo máte doma pravdepodobne aj vy. Malá fľaštička, ktorú používate pri varení, no najmä keď príde na ázijské jedlá. Otvoríte ju, pridáte pár kvapiek do ryže, do marinády, na rezance… a potom ju s pocitom hotového diela vrátite späť tam, kam vždy. Ale je to správne miesto?

Skladujete ju v skrinke?

Reč je o sójovej omáčke, ktorú podľa odborníkov takmer všetci skladujeme nesprávne a tým vedome či nevedome prichádzame o jej pravú chuť.

Foto: Freepik, @jcomp

„Sójovú omáčku po otvorení jednoducho vložia do komory alebo do kuchynskej skrinky. Lenže túto ázijskú omáčku by sme po otvorení mali skladovať výhradne v chladničke,“ vysvetlili experti zo spoločnosti Cookology pre britský Daily Mail.

Chutí horšie

Spoločnosť Cookology, ktorá sa venuje domácim kuchynským spotrebičom, tvrdí, že táto chyba je v domácnostiach príliš častá. A hoci sa omáčka mimo chladničky pravdepodobne nepokazí, podľa odborníkov sa jej chuť výrazne mení a znehodnocuje. „Chlad zabraňuje procesom, ktoré by mohli viesť k jej postupnému znehodnoteniu,“ tvrdia odborníci.

Takže nabudúce, keď siahnete po sójovej omáčke, zamyslite sa, kam patrí. Nie všetko, čo vyzerá ako "trvanlivé", by malo byť mimo chladničku. Nie je to len o bezpečnosti, ale aj o chuti, ktorú ste si možno celý čas nevedome kazili.