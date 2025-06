Kríza stredného veku dobehla aj jeho. Marián Miezga pozná recept na to, ako ľahko poraziť temné obdobie

Nie je to tak dávno, čo oslávil okrúhlu päťdesiatku. O svojom súkromí a rodine herec Marián Miezga veľa nehovorí, pred rokmi akurát priznal, že so synmi rád hráva futbal a snaží sa s nimi tráviť čas vonku, aby neprepadli obľúbenému trendu všetkých mladých – sedieť doma pri obrazovkách. Teraz sa nečakane zdôveril opäť. Televízii JOJ v krátkej reportáži prezradil, ako sa vyrovnáva s krízou stredného veku.

Temné životné obdobie sa nevyhlo ani jemu. Marián Miezga, známy z divadelných inscenácií aj televíznych obrazoviek, otvorene priznal, že momentálne bojuje s krízou stredného veku. Známy Bratislavčan však nebedáka, naopak, so situáciou sa snaží zatočiť – a zatiaľ sa mu to vraj darí.

Žiadne ženy a aférky

Niekto si pod krízou stredného veku hneď predstaví ženy a milenecké aféry, u Miezgu je to však o niečom inom. Zistil totiž, že sa prepadol do stereotypu, ktorý sa ľahko vkradne do života každého z nás.

„Človek ráno vstane, dá si raňajky, odprace deti do školy, ide do roboty, vráti sa z roboty, ide si ľahnúť,“ vymenúva umelec činnosti, ktoré všetci dobre poznáme a vyhnúť sa im dá len ťažko. On však na takúto situáciu má svoj recept.

Kľúčová je jedna vec