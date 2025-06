Keď nakrúcali Ako dostať otecka do polepšovne, takmer prišiel o život. Z horolezca Ľuboša je 81-ročný elegán

Na konte má desiatky filmových a divadelných úloh, no pre mnohých zostane navždy horolezcom a rozvedeným oteckom Ľubošom z komédií Ako vytrhnúť veľrybe stoličku a Ako dostať otecka do polepšovne. Málokto tuší, že František Neměc počas natáčania kultových rodinných filmov takmer prišiel o život. Obľúbený český herec tento rok oslávi 82. narodeniny a jeho kolegovia o ňom hovoria ako o najväčšom džentlmenovi českého divadla.

Pád zo siedmich metrov

Veľa fanúšikov Františka Němca sa hnevá, že si ho ľudia zaškatuľkovali len ako Ľuboša z filmov Marie Poledňákovej a sám herec sa občas s humorom posťažoval, že to vyzerá, akoby nič iné v živote nedokázal. Pravdou ale je, že jeho popularita stúpala k vrcholu práve v druhej polovici 70. rokov, kedy natočil spomínané komédie, v ktorých si zahral po boku Jany Preissovej a Tomáša Holého. Ako člen horskej služby a horolezec divákov úplne oslnil, pritom sám Němec priznal, že vôbec nie je športovo založený človek. Málokto vie, že natáčanie mohlo pre herca skončiť tragicky.

Keď totiž František Němec natáčal scénu, ako liezol na pieskovec, skaly boli mokré a to sa mu takmer stalo osudným. „Keď sme točili scénu na skale, bolo po daždi. Chalani po daždi na pieskovec nelezú, keď je mokrý, ale my sme to museli natočiť. A mne sa proste odtrhol úchyt,“ zaspomínal si podľa Aha! po rokoch Němec, ktorému život zachránil doteraz neznámy muž, ktorý zachytil hercovo lano a zaistil ho tak, že nespadol až na samotnú zem. „Za lano zatiahli včas. No o tú skalu som sa buchol nohami, takže som pár dní kríval. Ale točili sme ďalej,“ skonštatoval herec, ktorý bol rád, že vyviazol len s odreninami.

Príhodu opísala vo svojej knihe aj režisérka Marie Poledňáková. „Franta padal zo sedemmetrovej výšky presne tak, ako to bolo napísané v scenári. Lenže to mal točiť kaskadér,“ priznala s dodatkom, že tento neplánovaný pád nevyzeral vôbec dobre a herec sa mohol zabiť. Po prepustení z nemocnice prišiel Němec na pľac s francúzskymi barlami a bez problémov sa pustil do zvyšnej práce. Natočený pád nakoniec skončil v samotnom filme.

53 rokov s jednou ženou

František Neměc začiatkom augusta oslávi 82. narodeniny a dnes má povesť seriózneho elegána, vraj toho najväčšieho medzi českými hercami. Podľa jeho kolegov mal vždy zmysel pre pracovitosť, spravodlivosť a morálku, čo sa odrazilo aj do jeho milostného života