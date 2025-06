Synček dostal nezvyčajné meno. Eva Cifrová pochopila, že dvojnásobné materstvo je pre ženu výzva

Žiari spokojnosťou a šťastím. Eva Cifrová, ktorú verejnosť pozná najmä ako modelku a bývalú playmate, sa totiž stala dvojnásobnou mamičkou, keď na svet priviedla zdravého chlapčeka. Ten si dokonca svoj príchod na tento svet naplánoval v špeciálny deň. Narodil 1. júna - priamo na Medzinárodný deň detí. Modelka a jej snúbenec Lukáš dali navyše svojmu synovi nezvyčajné meno.

Ťažkosti pred pôrodom

Ako ďalej informuje portál Najmama.sk, aj svoje druhé dieťatko porodila Eva po umelom oplodnení. Doma už má dcérku Elayiu, ktorá sa rovnako ako jej braček narodila po úspešnej in vitro fertilizácii (oplodnenie vajíčka mimo tela ženy, pozn. red.).

V nedávnom rozhovore pre portál Najmama.sk však modelka priznala, že dcérka bola dosť náročné bábätko a aj teraz pred pôrodom synčeka bojovali doma s jej poslednou spánkovou regresiou.

„V noci vykrikuje, nespí, je hore, zobudí sa, skoro vstáva. Čakám, kedy to prejde, ale som vďačná, že to prišlo pred pôrodom. Verím, že do pôrodu už budeme mať za tým. Máva to veľmi zlé, zvyčajne to trvá dva až tri týždne a potom ako keby uťalo,“ popísala Eva Cifrová dcérkine ťažkosti.

Bude to výzva