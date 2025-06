Dvere sa otvorili a do tváre im vletel roj múch. Nikola a Karolína pomáhajú ľuďom s extrémnym neporiadkom

Pomáhajú ľuďom s Diogénovým syndrómom, ADHD. Bojujú so závislosťami či depresiami iných a nedobrovoľne žijú v extrémnom neporiadku a haldách špiny. „Na začiatku nám ani nenapadlo, koľko ľudí takto môže žiť a aký ten extrém môže až byť,“ zhodujú sa v relácii Elementy ženy portálu svetevity.sk Nikola a Karolína.

Mladé ženy milujú upratovanie a svoju vášeň túžili premeniť i na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Každá z nich sa v oblasti čistenia realizovala už predtým, ako sa stretli. Keď však na seba natrafili, okamžite preskočila iskra a po niekoľkých dlhých rozhovoroch zistili, že obe túžia po tom istom. Rozhodli sa teda založiť projekt Uklizeno, v rámci ktorého chodia do zanedbaných domácností v Česku a na Slovensku a v priebehu niekoľkých hodín ich premieňajú na útulné domovy.

Foto: projektuklizeno.cz



Začínali v malom a aby upozornili na aktivitu, ktorú chcú rozbehnúť, písali výzvy na Instagrame. Dnes už majú dlhý poradovník a klientov si vyberajú. „Riešime príbeh a tú konkrétnu situáciu, berieme naozaj extrémne prípady, keď si ten človek naozaj nemôže poradiť a situácia, v ktorej je, je opodstatnená,“ približuje Nikola, podľa slov ktorej im potenciálny klient musí na posúdenie neporiadku poslať fotografie, ktoré im priblížia, čo ich v tej konkrétnej domácnosti čaká a či skutočne ide o takú formu extrémneho neporiadku, akej sa dievčatá venujú.

Špina, smrad aj výkaly

Na upratovanie si spočiatku nosili na prezutie obyčajné šľapky, teraz sú vo fáze, že chodia do bytov a domov v gumákoch a skafandroch a na tvárach im nechýbajú rúška. Neraz sa totiž stretávajú s naozajstnými extrémami, ktoré by niekto len tak nepredýchal. V príbytkoch býva obvykle strašná špina a smrad, poškodené podlahy, výkaly a rôzne neželané zvieratká. Často sa tiež stáva, že si klient zahádže vaňu a znemožní si tak prístup k osobnej hygiene a ničím nezvyčajným nie sú ani nefunkčné a upchaté odtoky, s ktorými si klienti sami poradiť nedokážu. V domácnostiach, kam Nikola s Karolínou chodia, v poslednom čase neporiadok dokonca graduje. „Bohužiaľ sme narazili aj na ľudské výkaly, všelijaké podivné elixíry v nádobách plných červov, mŕtve myši, chrobáky, veľké pavúky a mušky, to je už pre nás taká klasika,“ zhrnula pre český portál flowee s tým, že aj keď v živote videli a zažili už všeličo, predsa sa občas samy štítia do niektorého príbytku vojsť.

„Stalo sa nám to zatiaľ asi dvakrát. Pri jednom byte sme cítili smrad už osem poschodí pod ním. No zápach bol len jedna vec. Keď pán skúšal otvoriť dvere, vletel nám do tváre roj múch. Bolo to ako z hororu,“ spomína si Katarína v Elementoch ženy. S Nikolou stáli pred vchodom ako zarezané, kým pán dvermi energicky lomcoval a snažil sa ich cez hordy odpadkov na zemi naplno otvoriť.

A krátko nato zažili ešte jedno nezabudnuteľné upratovanie. „Bolo to vianočné upratovanie a vedeli sme, že tá situácia bude náročnejšia než obvykle. Bol to väčší objekt a išlo nás tam veľa. Nakoniec to bol dom s odpadkami poskladanými doslova do polovice stien, boli tam miestnosti, ktoré sa ani nedali otvoriť. Aj keď máme predtým k dispozícii fotky a dokážeme si urobiť predstavu, v tomto prípade sa realita výrazne líšila. Bolo tam všetko,“ spomína si Nikola a výraz jej tváre veľa napovedá.