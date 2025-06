Bála sa kolektívu a až príliš sa naviazala na mamu. Z utiahnutej dievčiny vyrástla úspešná Slovenka

Za to, že v živote uspela, vďačí aj dobrej pani učiteľke.

„Po 26 rokoch som sa vrátila na ŽŠ a MŠ, kde som začala moju životnú cestu. Pamätám si, aká som bola vystresovaná, ako som neznášala byť v kolektíve detí, ako ma bolelo bruško, keď sme ráno chodili autom do školy. Bola som utiahnuté dievčatko, ktoré bolo až príliš naviazané na mamu a za nič na svete som nechcela opustiť komfort vlastnej detskej izby. Možno aj preto som nechodila do škôlky, ale škole sa už vyhnúť nedalo. Nechcela som si hľadať nových kamošov, nechodila som spočiatku ani do družiny a robila som všetko preto, aby som bola neviditeľná.”

Takto si zaspomínala na svoje školské časy známa Slovenka, ktorá dokázala vybojovať boj samej so sebou a uspieť v živote. Vďačí tomu aj dobrej pani učiteľke, vďaka ktorej pochopila, že škola je vlastne „fasa” a že nám dáva nielen vedomosti, ale aj veľa užitočných zručností.

Spoznáte dievčatko na obrázku?