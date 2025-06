Uznávaná mentorka Katarína: Hádky na dovolenke odhaľujú hlbšiu dynamiku v rodine. Takto im predídete

Spoločné rodinné chvíle by mali byť o radosti, realita však býva často iná.

Podľa ideálnych predstáv by rodinná dovolenka mala byť najmä o radosti zo spoločne strávených chvíľ. No realita býva často odlišná. Rodinné dovolenky sa totiž často zvyknú končiť hádkami, napätím a frustráciou. Prečo je to tak? A ako zvládnuť generačné rozdiely, ktoré sa na dovolenke prejavia naplno, poradí známa mentorka a koučka Katarína Runa.

Foto: Freepik.com, freepik

Letné dni sú už tu, školákov čoskoro čakajú prázdniny a mnohé slovenské rodiny sa vyberú za oddychom na spoločné výlety. Tri generácie na jednom mieste však môžu predstavovať výrazné emočné riziko. Dovolenky totiž často odkrývajú to, čo v každodennom živote dokážeme ignorovať. „Na obmedzenom priestore, mimo rutinných rolí a rozptýlení, sa totiž stretávajú rôzne generácie, pričom každá má svoje hodnoty, potreby a očakávania. Výsledkom neraz býva emocionálne preťaženie, nevyjasnené hranice a konflikty, ktoré často nie sú primárne o tom, kto vybral zlé ubytovanie, ale odhaľujú hlbšie dynamiky v rodine,“ hovorí Katarína Runa.

Mamy, ktoré upratujú, otcovia vymýselníci

Na dovolenke vystupujú na povrch rodinné vzorce, ktoré si nesieme z detstva. Napríklad potreba, aby bolo všetko dokonalé, alebo pocit, že oddych si treba zaslúžiť. Výsledok? Matky, ktoré si nevedia oddýchnuť, lebo stále niečo riešia - varia, upratujú, chodievajú na nákupy. Otcovia, ktorí chcú program vyšperkovať do dokonalosti, a napokon starí rodičia, ktorí sa pokúšajú prebrať výchovu vnúčat do vlastných rúk.

Foto: Freepik.com, freepik

„Ak niekto vyrastal v prostredí, kde nebolo bezpečné vyjadrovať svoje potreby, bude mať aj počas spoločnej dovolenky problém povedať: Potrebujem chvíľu pre seba,“ hovorí odborníčka.

Niekto túži po odpočinku, iný po zážitkoch