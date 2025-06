Priznal sa jej a ona z toho zrútila. Šprochovci sú spolu 20 rokov a večer si stále hovoria jednu vetu

„My sme sa stretli v Žiline a cesta k nej nebola vôbec jednoduchá,“ priznal v Teleráne obľúbený markizák Štefan Šprocha, ktorý so svojou manželkou Andreou prednedávnom oslávil 20. výročie spoločného života. Dvojica dokazuje, že hoci vzťah nemusí začať láskou na prvý pohľad, môže im to fungovať aj desaťročia, keď jeden druhého neberú ako samozrejmosť. Ich manželstvo je podľa nich pevné len preto, že je tvrdo odpracované.

Sedem rokov sa vytrápili

Dvojica sa stretla v Žiline, kde Andrea ešte ako tínedžerka pracovala v rádiu ako moderátorka a Štefan tam chodil nahrávať reklamy. Rada pri ňom sedela očarila ho svojím hlasom, no láska to nebola. „Sedem rokov sme sa vytrápili ako priatelia a kamaráti a potom po tých siedmich rokoch prišiel taký boom a už som to povedal,“ spomínal pre Nový Čas Štefan Šprocha, ktorý jedného dňa priznal, že k nej cíti niečo viac.

„Keď sa Števko priznal, že ma miluje, ja som z toho bola úplne zrútená, lebo my sme boli kamaráti a poznali sme sa veľmi dlho,“ priznala Andrea. Po dlhom dobýjaní to nakoniec začala cítiť rovnako. „Určite to mnohí poznajú, že príde také blik v hlave a zrazu si človek povie, že pod lampou je najväčšia tma. Hovorila som si, že čo ja vlastne hľadám, veď on je pre mňa absolútne dokonalý,“ spomínala Andrea Šprochová. Podľa jej slov bola ulovená a lovená je svojím mužom ešte aj teraz každý deň.

Rituál po otcovi

„Ja si Aďku vážim presne tak, ako to bolo pred tými 20 rokmi,“ povedal v Teleráne Štefan, ktorý v minulosti priznal, že ich vzťah je pevný len preto, že je tvrdo odpracovaný, vyrozprávaný a je postavený na vzájomnej dôvere. Okrem toho robí pre manželku aj po 20 rokoch spoločného života gestá, ktorými jej dáva najavo lásku.