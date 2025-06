Priezvisko po otcovi jej vždy bolo na ťarchu. Haberova dcérka Zuzka našla pokoj pod Tatrami

„Zuzi, uteká to, ešte pred chvíľou som sa na teba pozeral tak, ako teraz na tvoju dcéru,“ napísal pred pár rokmi na sociálne siete Paľo Habera v deň narodenín svojej najstaršej dcéry Zuzany. Hoci známe priezvisko kedysi brala ako ťarchu a verejnosti sa stráni, na sociálnych sieťach sa sem-tam pochváli fotografiami, na ktorých žiari spokojnosťou.

Veselé dievča plné energie

Paľo Habera má dcéru Zuzanu z prvého manželstva s úspešnou manažérkou Nadeždou. „Stále ju mám všade pred očami. Ako uteká do svojej izby, číta, tancuje. Odmalička nevedela pomaly chodiť, vždy niekam utekala. Bola taký malý usmievavý a nesmierne šikovný šťastenko plný energie a humoru,“ povedala v minulosti Nadežda o ich jedinej dcére pre týždenník Život.

Haberovci sa po 15 rokoch vzťahu rozviedli, Naďa zobrala vtedy 16-ročnú Zuzanu a odišli do Ameriky, kde začala nový život. Paľo Habera neskôr úprimne priznal, že ak s ním niečo zamávalo, tak to bol ich rozvod. „Toľko rokov spolu, bola tam dcéra - to nebolo jednoduché. Vtedy som na tom bol veľmi zle, to áno,“ hovoril spevák, ktorý si založil novú rodinu s modelkou Danielou Peštovou, no na svoju dcérku Zuzku nezabudol.

Chcela si zmeniť priezvisko

Odmalička mala talent na písanie, maľovanie a fotenie, pracovala v marketingu a hoci si mnohí mysleli, že známe priezvisko jej pomôže preraziť, nebolo to tak. „Meno nie je vždy pozitívna nálepka, ľudia majú predsudky a automaticky predpokladajú, že človek, ktorý má známeho otca, to má v živote ľahšie a myslím si, že hovorím za viacero detí, ktoré si toto bremeno nesú. Skôr opak je pravdou, že sa s tým musia popasovať v živote a večne dokazovať, že niečo dokážu aj sami,“ hovorila otvorene v relácii S Tribulom po horách Zuzana, ktorá priznala, že niekedy ľutovala, že si priezvisko po otcovi nezmenila skôr.