Pýtali sa ho, prečo má čiernu pokožku a on nevedel odpovedať. Tomuto chlapcovi naštartoval kariéru omyl

Keď mal štyri roky, jeho rodičia sa rozviedli a pendlovanie medzi Afrikou a vtedajším Československom sa skončilo. Chlapec sa spolu s rodinou usadil v Plzni, jeho mama sa aj so starými rodičmi starala, aby mu nikdy nič nechýbalo a preto rozvod rodičov vôbec nebral tragicky. Na svoje detstvo má chlapec z fotografie dodnes krásne spomienky, no pamätá si aj chvíle, ktoré ho zraňovali. Ostatné deti sa ho často pýtali, prečo má čiernu pokožku a on im na to nevedel odpovedať, chcel sa prefarbiť na blond, aby mal vlasy rovnakej farby ako mama a už ako malý jej často hovoril, že chce byť ako Michael Jackson.

Viete, o koho ide?