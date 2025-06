Trpela bolesťami, no lekári jej neverili. Nádej pre 22-ročnú Lauru čaká ďaleko za našimi hranicami

„Máte to len v hlave, navštívte psychiatra.“ To je veta, ktorú Laura počula viackrát – aj vtedy, keď jej tŕpla ruka, noha, trpela neznesiteľnými bolesťami brucha a opúchali jej končatiny. Ako píše pre portál Donio, mala 19 a jej telo doslova kričalo, že niečo nie je v poriadku. Namiesto liečby však prichádzalo len nepochopenie.

Dnes má Laura Dusová 22 rokov a napriek tomu, že roky patrila medzi aktívne deti – tancovala, hrala na klavír, študovala fyzioterapiu – je jej život momentálne úplne iný. Po sérii kolapsov a bolestí, ktorým lekári dlho neprikladali váhu, konečne prišli prvé diagnózy: Nutcracker syndróm, pelvická kongescia, Dunbarov syndróm či May-Thurnerov syndróm.

Po operácii sa všetko zhoršilo

„Lekári mi povedali, že sa to jednoducho vyrieši, keď postúpim operáciu. Tešila som sa, že konečne to všetko prestane a bude mi lepšie,“ povzdychla si Laura, no v skutočnosti to bol ešte len začiatok. Po operácii brucha koncom roka 2024 sa jej stav ešte zhoršil. Strávila Vianoce v nemocnici, schudla 10 kíl, bola napojená na parenterálnu výživu. Vyšetrenia ukázali ďalšie problémy ako spadnutý žalúdok, cystu na vaječníku a črevné komplikácie.

„Od decembra mám každodenné chronické bolesti brucha a nedokážem poriadne prijímať stravu. Práve z tohto dôvodu mi museli zaviesť PICC kateter a som na parenteralnej výžive. Taktiež mám silné bolesti nôh, chrbta, panvy, celej pravej strany, trpnú mi nohy a veľmi často končím na pohotovosti, kde mi už nevedia pomôcť, pretože na bolesti mi už nič nezaberá,“ dodáva zúfalo.

Nádej za hranicami

Lekári majú podozrenie na vzácny genetický syndróm s názvom Ehlers-Danlosov syndróm, ktorý spôsobuje chronické bolesti a oslabenie spojivového tkaniva. Žiaľ, na Slovensku už Lauru posielajú domov so slovami, že viac pre ňu spraviť nevedia.